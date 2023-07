A népi kézművesség számos területén alkotnak a táborozók Békéscsabán

Hetente más-más csoportokkal augusztus 4-éig rendezi meg a Békés Megyei Népművészeti Egyesület a 34. Komplex Népművészeti Táborát a Tégla Népművészeti Alkotóházban. Pál Miklósné, az egyesület elnöke kiemelte, több mint 500 résztvevő fordul meg a 32 kézműves csoportban. A résztvevők Magyarország legkülönbözőbb településeiről, valamint Székelyföldről, a Vajdaságból, Felvidékről, Hollandiából, Ausztriából és Olaszországból érkeznek. A bútorfestők jelenleg az 1760-ban épült, nágocsi Zichy-kastély ebédlőjének kazettás mennyezetének festését végezik. A munkához februárban készült egy teljes tervezet és prezentáció, melyet a Műemlékvédelmi Felügyelőségnek és Építéshatóságnak is beadtak. A mennyezet 90 négyzetméter, így bőven van munka vele.

Bejárták a Munkácsy-negyedet a röplabda-Eb játékvezetői

Bemutatták a Munkácsy Negyed intézményeit az U17-es női röplabda-Európa-bajnokságon tevékenykedő játékvezetők számára a torna pihenőnapján – ismertette Varga Tamás alpolgármester. A túrát Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója vezette Lupták Zoltán szakszerű tolmácsolása mellett. A sípmesterek megtekintették a Napsugár bábszínház épületét, majd a Munkácsy Emlékházban a kultúra mellett a gasztronómia is szerepet kapott, nem maradt el a csabai kolbász, a Munkácsy-torta és a Munkácsy-kenyér kóstolása sem. A Munkácsy Mihály Múzeumban a város története mellett a névadó festőfejedelem életét ugyancsak megismerhették a nyitott és érdeklődő szakemberek.

Kiválogatja a csomagokat a Magyar Posta új szállítópályája

Egy gombnyomással elindították, átadták kedden az automatizált szállítópályát a Magyar Posta Zrt. békéscsabai logisztikai üzemében. A rendszer szortírozza a kamionról közvetlenül a szalagra kerülő csomagokat annak alapján, hogy hova kell azokat kézbesíteni, külön helyen ér célt a pálya végén a például Békéscsabára, a Dél-Békésbe vagy Észak-Békésbe indított pakk. A kétszeresére bővített üzemben 110-en dolgoznak, ebből 50 munkahelyet most teremtettek. Kiderült, a beruházásnak köszönhetően Békéscsabán kétszeresére bővítették az így 3400 négyzetméteres üzemcsarnokot, ehhez társul 12 ezer négyzetméter külső burkolt felület, ahol a kamionok és a kézbesítő járművek mozoghatnak. A csomagok folyamatos áramlását dokkolók és kapuk segítik.

Művészméhek jelentek meg a Széchenyi-ligeti játszótéren

Ritka óriás művészméhek jelentek meg azoknál a fatörzseknél, amelyeket elkerítettek a gyermekek, a családok biztonsága érdekében a Széchenyi-ligeti játszótéren – ismertették a városházán. Elmondták: a fatörzsek hosszú évek óta szolgálnak élőhelyként rovaroknak. A művészméhek először 2019-ben jelentek meg a ligeti játszótéren. Bár nem védett fajról van szó, a szakemberek mégis ritkán találkoznak élő példányokkal. Ennek oka, hogy a leírások alapján jellemezően magányosan élnek, most is a peterakás miatt gyűlhettek össze nagyobb számban a farönkökhöz. Ezek az ízeltlábúak a régi lárvajáratokban helyezik biztonságba petéiket, és 2019 óta szinte minden évben így tesznek a ligeti játszótéren lévő fatörzseknél a nyári időszakban. Kiemelték azt is: a művészméhek nem veszélyesek; és nem is tudnak olyan esetről, hogy megtámadtak, bántottak volna gyermekeket. Mint kiderült, az önkormányzat nem tervezi a fatörzsek elszállítását, hiszen azok helyi természetvédelmi területen találhatók, és számtalan élőlény otthonát képezik. Amennyiben megbolygatnák őket, azzal pusztulásukat is okozhatnák.

Rendőröket toboroznak a Csaba Centerben

Békésben is folyamatosan várja a rendőrség a hivatásos szolgálat iránt érdeklődők jelentkezését. A toborzást végző rendőrök ezen a héten Békéscsabán és Békésen adnak tájékoztatást a képzésekről, a szolgálati feladatokról. Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, toborzócsoportjuk a rendőri szolgálat iránt érdeklődőket a Csaba Center földszintjén július 20-án 16 és 18 óra között várja az információs ponton. Ezt követően, július 22-én 9-től 13 óráig Békés-Dánfokon, a Békés Vármegyei Polgárőr Napon állnak a pályaválasztók, illetve a pályamódosítást tervezők rendelkezésére.