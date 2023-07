Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, toborzócsoportjuk a rendőri szolgálat iránt érdeklődőket a Csaba Center földszintjén július 20-án 16 és 18 óra között várja az információs ponton. Ezt követően, július 22-én 9-től 13 óráig Békés-Dánfokon, a Békés Vármegyei Polgárőr Napon állnak a pályaválasztók, illetve a pályamódosítást tervezők rendelkezésére.

Deményné Tűri Zsanett kitért arra, a határvadászok oktatásáról, munkájáról, valamint a tízhónapos rendőrjárőrképzésről, a rendőri feladatokról is beszélnek az érdeklődőknek, illetve válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Azok, akik már meghozták a döntésüket, a jelentkezés benyújtásához is kapnak segítséget. Ha a toborzó eseményekre nem tudnak elmenni, a rendőrség honlapján is megtalálnak minden szükséges információt. Emellett a [email protected] e-mail címen is lehet érdeklődni, jelentkezni.