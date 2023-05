Újabb elismeréseket érdemelt ki az elmúlt időszakban munkásságáért dr. Kesztyűs Ferenc többszörös nemzetközi díjas festőművész-grafikus, Sarkad díszpolgára – tájékoztatott Csató József újságíró, író.

A következő napokban a rendőrség kiemelten ellenőrzi a gyalogos-átkelőhelyek forgalmát és folytatódik a Zebra Zsaru program is. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy figyeljen akkor is, ha gyalogosan közlekedik és akkor is, ha gyalogost lát!

Országos kezdeményezésnek köszönhetően a Békéscsabai Röplabda Egyesület már tavalyi indulásakor bekapcsolódott az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány óvodások megmozgatását célzó Ovi-Röpi programjába. A rendezvénysorozatot az alapítvány és a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) szervezi, melynek idén a hatodik állomása szerdán a Békéscsaba.

A régi kedvencek, új jövevények, és persze rengeteg program – erről szól a tavasz és a közelgő nyár a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatparkjában. Körömi Krisztina látogatóközpont-vezetőtől megtudtuk, hogyan telnek a napok az Anna-ligetben, melyek a legkülönlegesebb lakóik, és milyen feladatok elé néznek gondozóik.

Kedden tartotta évértékelő ülését a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Békés Megyei Egyesülete. A tanácskozásokat követően délután, egy pályázatnak köszönhetően előadásokat is tartottak a Békéscsabán, a Civil Szervezetek Szövetségének székházában, ahol bemutatták Boldog Gusztáv új természetfilmjét is. A rendezvény apropója a magyar természet napja volt, melyet május 22-én ünneplünk.

Nem lehet más célunk, mint azonnal visszajutni az NB II-be – nyilatkozta lapunknak Barkász Sándor. A hétvégi ajkai vereségével az NB III-ba kiesett Békéscsaba 1912 Előre tulajdonosa elmondta, a csapat ugyanazzal a költségvetéssel gazdálkodhat majd, mint az idei szezonban, azt ugyanis elengedhetetlennek tartja a visszakerüléshez. Barkász Sándorral a kudarc okairól, a játékospolitikáról és a szurkolókkal való kapcsolattartásról is beszélgettünk.

Tizenegy diák jutott be Békés vármegyéből a szakmai versenyek döntőibe, amelyet a napokban rendeztek Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál keretében. A rendkívül eredményesen szereplő tanulókat és felkészítőiket szerdán köszöntötték Békéscsabán, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Penza lakótelepi székházában.

A Freedom House nevű, amerikai pénzből működő szervezet kiadta a posztszovjet térség országairól készült, Nations in Transit című jelentését. A Soros György révén jelentős anyagi támogatásban részesülő, Magyarországról álhíreket terjesztő NGO-k közül is kiemelkedik a Nyílt Társadalom Alapítványok egykori igazgatója által csak „agitprop” anyagok elkészítőjeként jellemzett szervezet – írja az Alapjogokért Központ.

Átadták a városi saját forrásból elkészült Ovifoci-pályát szerdán délelőtt a gyulai Törökzugi óvodában.

