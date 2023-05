Figyelmesen közlekedjünk! 2 órája

Életbe lépett a Zebra terv Békésben is: rendőrök ellenőriznek a gyalogos-átkelőhelyeknél

A következő napokban a rendőrség kiemelten ellenőrzi a gyalogos-átkelőhelyek forgalmát és folytatódik a Zebra Zsaru program is. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy figyeljen akkor is, ha gyalogosan közlekedik és akkor is, ha gyalogost lát!

P. G. P. G.

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a gyalogos-átkelőhelyek forgalmának ellenőrzésére. Fotó: Ádám János/MW

Békés vármegyében az előző évhez képest tovább csökkent a gyalogosokat érintő balesetek száma. Még 2021-ben 23-an sérültek meg gyalogosként az utakon, addig 2022-ben 20-an. Bár számok javuló tendenciát mutatnak, de az emberi oldalát tekintve egy baleset is sok, főleg akkor, ha odafigyeléssel, vagy a szabályok betartásával megelőzhető lett volna. A gyalogosok biztonságára, a közlekedési szabályok betartásának fontosságára igyekszik ráirányítani a figyelmet a „Zebra terv” elnevezésű országos akció. Ennek keretében a rendőrség csütörtökig országszerte kiemelt figyelmet fordít a gyalogos-átkelőhelyek forgalmának ellenőrzésére. Emellett folytatódik a „Zebra Zsaru program is, amelyet a Békés Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság immáron tizenhét éve működtet. A kezdeményezés segíti a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését és a gyermekbalesetek megelőzését. Májusban Békés vármegyében kilenc településen, Békésen, Békéscsabán, Gyulán, Köröstarcsán, Mezőberényben, Mezőkovácsházán, Szarvason, Orosházán és Zsadányban tizenegy helyszínen közlekedési ismereteket tanult diákok, Zebra Zsaruk is teljesítenek szolgálatot. Olyan gyalogos-átkelőhelyeknél, ahol nincsen lámpa, segítenek a társaiknak abban, hogy biztonságosan át tudjanak menni az úton. A gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, ha balesetet szenvednek, a legtöbb esetben súlyos vagy tragikus a következmény. A rendőrség kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat, figyeljenek magukra és egymásra is! Ha sötétben, szürkületben lakott területen kívül gyalogolnak, mindenképpen viseljenek láthatósági mellényt! A gyalogosok nézzenek körül, mielőtt az úttestre lépnek, győződjenek meg arról, hogy biztonságosan át tudnak-e menni az úton! Ha van rá lehetőség, keressék a járművezetővel a szemkontaktust! Így könnyebben meg tudják ítélni, hogy a járművezető észlelte-e őket és megadja-e számukra az elsőbbséget. Tilos jelzésen ne menjenek át és a villogó zöldnél se induljanak el! Álló jármű takarásából, bokor vagy nagyobb fa mögül ne lépjenek le az úttestre! A járművezetők fokozott figyelemmel, óvatosan közelítsék meg a zebrákat! Nagyon fontos szabály, hogy azokon a gyalogos-átkelőhelyeken, ahol nincs kerékpáros átvezetés, a kerékpárról le kell szállni, és azt tolva szabad csak az úttesten átmenni.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!