Mészárosné Szabó Anna, a kamara osztályvezetője elmondta: a Szakma Kiváló Tanulója Verseny a hároméves képzést végző középiskolásoknak, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny pedig az érettségit is adó, ötéves technikum végzőseinek szól. A szakmai megmérettetésekkel az a cél, hogy a gyakorlatigényes szakmák reflektorfénybe kerülhessenek.

A viadalokra Békés vármegyéből több mint félezer diák jelentkezett 39 szakmában, akik közül a középdöntőbe harmincnál is többen kerültek be. Innen pedig a fővárosban, a Szakma Sztár Fesztivál keretében rendezett döntőbe tizenegyen jutottak tovább – négy Békés vármegyei szakképző intézményt képviselve –, és közülük tízen dobogós helyen zártak. Hangsúlyozta, hogy a kamara büszke a gyermekekre, megköszönte a felkészítésüket egyrészt a középiskoláknak, másrészt pedig a duális képzőhelyeknek, akik szintén a tanulók mellé álltak.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Orosz Tivadar kiemelte, hogy a fináléban 72 szakmában 193-an mérték össze tudásukat, tehetségüket, közülük tizenegyen érkeztek Békés vármegyéből, ami arányaiban kiemelkedő teljesítményt jelent.

Úgy véli, hogy a versennyel példát mutatnak a jövő szakembereinek, és megemlítette, hogy a Szakma Sztár Fesztiválra a kamara a térségből 400 diákot, hetedik és nyolcadikos osztályos fiatalt vitt el. Szerinte a rendezvény egy remek pályaorientációs alkalom is volt, hiszen a tanulók megismerkedhettek a szakmákkal, jövőképpel találkozhattak. Kiemelte: a folyamatosan átalakuló szakképzés rugalmas, van lehetőség a továbbtanulásra, így a későbbiekben akár felsőfokú végzettséget is szerezhetnek a diákok. Beszélt arról, hogy egyre több fiatal dönt a szakképzés mellett, azonban akad továbbra is tennivaló ezen a téren. Folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb szakmák, illetve a meglévőknél szintén változik a technológia, a lehetőségek tárháza.