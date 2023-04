A helyén lapályos, mély felület alakult ki, amelyet a lakók jeleztek, és kérték a helyreállítást – ismertette Facebook oldalán Varga Tamás alpolgármester. Mint írta, sikerült megoldani a problémát, a kivitelezést végző cég feltöltötte termőfölddel a területet, majd fűmaggal be is szórta. Kiemelte, reméli, hogy a tavaszi esőzések után újra zöldbe borul ez a kis rész is a Lencsési lakótelepen.