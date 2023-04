– A gyulai vár adottságai miatt a megmérettetés egy országosan is egyedülálló íjászversenynek számít – tette hozzá. – A versengésen az íjászok fentről, a várból a bástyák közül lőttek ki az erődítmény körül felállított célokra. Ezért is kapta a program a bástyalövés elnevezést.

Lovász Tamás kifejtette, az esemény első életre hívása óta a megmérettetés telt házas, mindig közel száz íjász, tizenhat csapat „áll rajthoz”.

– A program lényege, hogy nem egyéni, hanem kifejezetten csapatversenyről van szó – emelte ki. Az egyesület elnöke elmondta, a tizenhat csapatnál többet a rendelkezésre álló hely miatt nem is tudnának fogadni. Kérdésünkre kitért arra, hogy versenyzők, illetve csapatok érkeztek a határon túlról, Kisjenőről és Nagyszalontáról is, valamint az ország szinte valamennyi tájáról, például Hetényegyházáról, illetve Bakonszegről is.