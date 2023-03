A nyári lúd az egyetlen olyan vadlúdfaj, amely Magyarországon nemcsak átvonul, hanem költ is. A házi lúdfajták őse, amit jól mutat, hogy jellegzetes gágogása is ugyanolyan – írták a Körös-Maros Nemzeti Park oldalán.

A Körös-Maros Nemzeti Park területén szép számban költenek nyári ludak. A legnagyobb állomány a Kis-Sárréten található, de más területeken, például a Dévaványai-Ecsegi pusztákon is sok költőpárral találkozhatunk. Idén itt mintegy 80 pár kezdett költésbe, elsősorban a Kenderesszigeti-halastavakon, a Hortobágy-Berettyó árterében, a Dévaványa környékén nagy számban megtalálható kubikgödrök mellett, illetve a pusztai vízfoltokon. Az utóbbi években ebben a térségben a költőpárok száma emelkedést mutat.

A nyári ludak növényi anyagokból épített fészkükbe általában 5-6 tojást raknak, melyekből 27-28 nap elteltével kelnek ki a fiókák. A költések sikerességét és a fiókák felnevelését is jelentősen veszélyezteti a predáció: a róka, az aranysakál, a borz és a vidra is ritkíthatja a kislibákat. A szülők 50-60 napig vezetgetik, nevelgetik fiókáikat, mielőtt azok önálló életet kezdenének.