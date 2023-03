Fáklyaként világította be a környéket a tűz, a füst messzire szállt, a szirénázó tűzoltók hangja sokakat indulásra késztetett. E sorok írója is lakása erkélyéről pillantotta meg először a pokoli tüzet. Orosházi tudósítóként azonnal a helyszínre sietett, ahol már javában gyülekeztek a „katasztrófaturisták”. Elindult a találgatás is, mi okozhatta a tüzet – és az aggódás, nehogy baja essék bárkinek is...

A tűzoltók megfeszített munkával végezték a dolgukat. Fotós kollégánk, Szűcs László képeivel pedig – azért, hogy lapzártáig beérjen a békéscsabai szerkesztőségbe minden fotó – egy orosházi taxis száguldott a megyeszékhelyre.