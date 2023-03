Tótkomlósi Horgász Egyesület 1 órája

A komlósi horgászok a környezetvédelemben is jeleskednek

Szorgoskodtak két hétvégén is a Tótkomlósi Horgász Egyesület tagjai. A nád gyérítését kellett elvégezniük a Száraz-ér Borszigetnek nevezett szakaszán. Czirbus Imre elnök elégedetten nyugtázta, hogy egyre többen vállalnak társadalmi munkát. Ennek is volt köszönhető, hogy most jól haladtak.

Fotó: Facebook

– Létszámunk egyre gyarapodik, ami jó érzéssel tölt el bennünket. Az is előfordul, hogy szimpatizánsaink is csatlakoznak a meghirdetett plusz munkák elvégzéséhez, vagy beállnak segíteni. Látják, van értelme annak a környezetvédelmi tevékenységnek, amit mi felvállalunk. Van még munka bőven – tette hozzá az elnök. Füvet kell nyírni, a meglévő kerti bútorokat átvizsgálják, s kihelyeznek majd újabbakat.

– Raklapokból mi készítjük azokat is, ülőkéket állítunk össze. A Tótkomlós Turizmusáért Egyesület jóvoltából pedig rönkpadokat helyezünk ki. Egy cégtől kaptunk fa kábeldobokat. Nekünk ez is hasznos, azokat körbe lehet majd ülni. Itt minden hasznosul. Van egy madárles, azt pedig áthelyezzük – sorolta a tennivalóikat Czirbus Imre. A komlósiak felvették a kapcsolatot az Orosházi Kinizsi Horgász Egyesülettel, tapasztalatcsere, baráti pecázás van a terveik között. A közelgő szezonra is nagyon készülnek a tótkomlósiak, addig még szerveznek egy horgászvizsgát, majd május 13-án gyerekeknek hirdetnek horgászversenyt.

