Hozzátette, hat irányba irányul a figyelem: északra esik a Tejút hasadéka, ott megszületik a fény. Jelképe a tisztánlátás toteme, a horgascsőrű, aki fentről mindent lát. Keleten érzékelhető a medve, a gyógyító szellem, akitől egészséget kérhetünk, délen pedig a Tejútanya feje, a nyári napéjegyenlőség színhelye található. Utóbbi lelki-állattoteme a farkasanya, aki a szellemi és testi szabadság védelmezője. Az őszi napéjegyenlőség már az öregség és a halál pillanatát jeleníti meg, ekkor minden kultúrában feléled az égi gondoskodás utáni vágy. Szimbóluma a szarvasünő, aki agancsai hegyével tartja az égen a csillagokat és a bolygókat.

– Tőle kérjük a szertartás szentségét. A szertűz környékét almával rakjuk körbe, ami megsül, és elfogyasztva egészségvarázsló ereje van. Jelképesen tulajdonképpen a Napot, a fényt visszük magunkba az alma gömbölyded formájában. A gyümölcsöket kaláccsal, kenyérrel, pálinkával együtt tesszük az oltárra – fűzte tovább a képzőművész. Hangsúlyozta, a szertartás egyik fontos mozzanata az elbocsátó cédulák tűzbe tétele, ami a rossz elengedését szimbolizálja.

– Kívánságcetliket is írunk, ami a füsttel együtt száll fel az égig. A szertartás végén előkerül a rostadob is, ha átnézünk a rostáján, kellően révült állapotban megláthatjuk az igazságot. Amikor a tűz már nem lángol annyira, a dobbal átrostálom a cetliket. Most kivételesen a nagy szertüzet gyújtottam meg először, az újtüzet pedig éjszaka ennek parazsából élesztettem fel – tette hozzá.