Toldi Balázs polgármester elmondta, a Viterra Logisztikai Kft. régóta húzódó problémát igyekszik megoldani, amely szerint a lakosság tavaly és idén is gyakran tapasztalhatta azt, hogy az ipari parkba bevezető út egyik sávját kamionok foglalják el. Hozzátette, ebben az évben a probléma ráadásul hatványozódott, amire egyeztetések következtében a cég hosszú távú megoldást talált.

Ez pedig egy zúzott köves útalappal ellátott, 55 járművet befogadó kamionparkoló megépülése, ami rögtön el is kezdődött, várhatóan hétfőtől már használható is lesz, és a betakarítási időszakon belül, illetve kívül is mentesíti a közutat a haszonjárművek feltorlódásától. A parkolót egyébként egy helyi vállalkozó építi, aki bérbe adja majd a logisztikai kft.-nek. A polgármester végül elmondta, a torlódás miatt nehezebben tudtak bejutni az ipari parkba a dolgozók, és az ott található cégeknek is gondot jelentett a logisztikában, hiszen az áruforgalmat nehezen tudták lebonyolítani a kamionsort kerülgetve.