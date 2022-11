Sajnos régóta fennálló időszakos probléma a betakarítási időszakot követően az Ipartelep út leterheltsége, ami idén sincs másképp, sőt, talán még fokozódni is látszik, hiszen most is óriási kamionsor torlódott fel rajta – tájékoztatta a lakosságot hétfőn Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere. Elárulta, folyamatos egyeztetésben voltak és vannak is a gabonakereskedővel, valamint a rendőrséggel a problémák megoldása érdekében. A kereskedő helyi képviselőjének elmondása alapján nem ők szervezik az ide érkező fuvarokat, hanem a gabonát küldő feladata azt megrendelni. Ezért nem tudják ütemezetten fogadni a terményt, és ennek következtében gyűlik fel az a rengeteg kamion, amelyek most is ott sorakoznak.

Annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon, az ipari park egy szabad területén elindult egy nagy kiterjedésű parkoló építése, amely várhatóan egy héten belül elkészül. Addig is a kereskedő egy másik telephelyéről embereket vezényel át azért, hogy a forgalom felgyorsuljon. Hétfőn pedig a rendőrök elkezdték a kamionok egy részét átirányítani a MÁV állomás szabad rakodóterületére. Ez azonban csak részben oldja meg a problémát. Remélhetőleg az újonnan kialakított parkoló fel tudja venni a kamionok nagyrészét – hangsúlyozta Toldi Balázs.

A polgármester hozzátette, addig is türelmet kér mindenkitől, és azt javasolja, hogy aki csak teheti, az ne használja ezt az útszakaszt. Végül elmondta, a területen a közlekedési káosz fennálltáig nagyobb lesz a rendőri jelenlét.