Az egyik legkiválóbb hazai séf

Barna Ádám tősgyökeres Békés megyeinek számít, Mezőberényben született, ahol 18 éves koráig élt, majd tizenöt éven Békésen lakott. Vezette a Bélmegyeri Vadászházat, Ausztriában több elismeréssel is kitüntették. Tapasztalatokat szerzett Londonban és Kanadában. dolgozott Gyulán és Budapesten is. A Gault&Millau Az év felfedezettje címmel ismerte el, majd kiérdemelte Az év séfje elismerést is. Hivatását mindig is folyamatosan tanulásként fogta és fogja fel.