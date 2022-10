Ha szombat dél, akkor négyféle haluska

A szakácskönyvet Verasztó János evangélikus lelkész indította útnak, áldotta meg a rendezvény keretében. Mint fogalmazott, az ember létfenntartásához szükséges a táplálkozás, de nemcsak ezért, ösztönből eszünk, hanem azért is, hogy élvezzük az ízeket és a velünk egy asztalnál ülők társaságát. Az étkezésnek emellett van egy hitbéli, bibliai vonatkozása is: ha magunkhoz közel engedjük Jézust, akkor velünk vacsorázik, tehát egy liturgikus térbe is beleilleszkedhetünk. Megosztotta gyermekkori emlékét, hogy náluk, a tót felmenőinek köszönhetően minden szombaton, pontban a déli harangszókor négyféle haluska került az asztalra, méghozzá ilyen sorrendben: túrós, brindzás, mákos és káposztás.