A tűzifaprogramot az energia veszélyhelyzet megoldása érdekében indította a kormány. Célja, hogy a háztartások maximált áron juthassanak tűzifához, és kiválthassák vele akár a gázfűtést is. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. Aki most igényel fát a tűzifaprogram keretében az is garantáltan a hatósági áron fogja azt megkapni – tájékoztatta lapunkat Fazekas József, a Délalföldi Erdészeti Zrt., DALERD vezérigazgató-helyettese.

Békés megyében az állami tulajdonú DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. teljesíti a lakossági igényeket a rendelkezésére álló készletek és a fakitermelési engedélyek alapján kitermelhető faanyagból.

A rendelet megjelenése óta óriási igény tapasztalható a lakosság részéről, illetve az is látható, hogy az igénylők többsége már rendelkezik erre a télre tüzelővel, és már a következő évre vagy az azt követőre vásárol.

Megérkeztek az első tűzifaanyag-szállítmányok a Dunántúlról Békés megyébe /Fotók: Für Henrik/

A szakember hozzátette, az ország legkevésbé erdősült vidékén az ilyen nagy lakossági igény kiszolgálása saját termelésből csak hosszabb idő alatt lenne teljesíthető, ezért az Agrárminisztérium rendelkezése alapján más állami erdőgazdaságoktól faanyag-átszállítás indult el a Dél-Alföldre. Az első szállítmányok már meg is érkeztek, és a jövő hét folyamán kamionnal, és vasúton folyamatosan érkeznek a DALERD Zrt. kijelölt rakodóira. A helyben megtermelt és az átszállított faanyag felhasználásával folyik az értékesítés.

Az erdőgazdaságok csak a faanyagot biztosítják, a fuvarról minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia. Amikor értesítés érkezik az átvétel helyéről és időpontjáról, oda a megrendelt tűzifa mennyiségének megfelelő járművel kell érkezni. A program keretében hengeres alapanyag vásárolható 1-2 méteres hosszúságban. Az erdőgazdaság igyekszik mindenkit a lakóhelyéhez legközelebbi készletből kiszolgálni.

Az energiaválság miatt elindított hatósági áras tűzifaprogram mellett a kormány idén is biztosít önkormányzati pályázatokon keresztül ingyenesen tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak. Békés megyében a szociális tűzifa program keretében 10 település részére biztosít tűzifát a DALERD Zrt. A tűzifa elszállítása az önkormányzatok telephelyeire elkezdődött.

A rendkívül nagy igény miatt a lakosság türelmét kérik.

Mindezek mellett a kitermelt területekről kedvezményes ágfagyűjtési lehetőséget is biztosít a DALERD Zrt. Itt a lakosság a saját szükségletére, kedvezményes áron gyűjthet tüzelőt az iparilag már nem hasznosítható ágakból.

A vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta, a rendkívül nagy igény miatt a lakosság türelmét kérik, hogy a rendelkezés céljával összhangban elsőként azokat szolgálhassák ki, akiknek a fűtési szezon elején van szüksége a fára.