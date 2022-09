– Amennyiben jövő tavasszal, korán szeretnénk salátát fogyasztani, akkor az áttelelő saláta magjait vessük el, ugyanez érvényes a spenótra és a sóskára is. Tél végén ajánlatos fóliával takarni a növényeket – hangsúlyozta Hankó János. – Aki szereti a zöldhagymát, az dugdossa el a dughagymát is. Amennyiben a zöldségeskertet kiürítettük, előkészíthetjük a talajforgatásra. Szedjük a későbbi szilvákat, szőlőket, frissen fogyasszuk el ezeket is, vagy dolgozzuk fel.

Már főzhetjük a pálinkát is a cefrékből. Készítsük elő a kamrákat, pincéket a tárolásra.

Hankó János kitért arra, a díszkertekben adjunk tápanyagot a gyepnek, a levirágzott részeket vágjuk le a rózsákról és a cserjékről. Ültethetjük a hagymásokat is. Eddig nagy volt az aszály, így az öntözésről se feledkezzünk meg!