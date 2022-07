Mint posztjában kiemelte, a Békéscsaba és Arad közötti vasútvonal határmetszetében pillanatnyilag már két vágány látható. Hozzátette, ugyanakkor, hogy ez az állapot természetesen csak ideiglenesen áll fönt, hiszen a Békéscsaba és az országhatár közötti szakasz kétvágányúsítását és rekonstrukcióját tartalmazó projekt még nem ért véget, sőt éppenséggel csak nemrég, tavaly ősszel kezdődött a kivitelezés, határideje 2024 nyara.

Kifejtette, hogy gyorsabban haladjanak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzésén nyertes két cég, a Strabag és a V-Híd Zrt. külön-külön szakaszokon, illetve állomásokon, párhuzamosan kezdte meg a munkát, így éppen a határon is már megépült az új vágány, sőt a folyamatos forgalom fenntartása érdekében az adott hajnalban át is terelték erre a vonatokat. Így körülbelül két hét múlva megkezdhetik elbontani a régi vágányt, és annak a helyére is új épül majd. A két vágányon kívül az egész szakaszon megújul a biztosítóberendezés és a távközlés is, sőt, az érintett három állomás is átépül, Lőkösházán például csaknem kétszer hosszabb lesz az új vágányhálózat, mint a régi.

A 120-as számú vonal Lőkösháza és a román határ közötti szakasza a Bukarest–Brassó–Arad–Békéscsaba–Szolnok–Budapest, teher- és személyszállításban is kulcsfontosságú korridor utolsó szakasza, ahol még csak egy vágány üzemel. Mint írta, nemrég tárgyalt Ionuț-Cristian Săvoiuval, Románia közlekedési államtitkárával, és megállapodtak abban, hogy a második vágány létesítése, az uniós korridorokra előírt paraméterek (sebesség, tengelyterhelés, állomáshossz) teljesítésén kívül mindent megtesznek azért is, hogy a Kürtös–Lőkösháza határátmenetnél közösen gyorsítsák mind a teher-, mind a személyszállító vonatok áthaladását.