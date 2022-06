A Bay Zoltán fizikaversenyen különdíjat érdemelt ki a békéscsabai Baksay Réka, emellett rengeteg matematikaversenyen szerepelt kiválóan, a PénzSztár versenyen csapatban országos 2. helyezést ért el. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, gépészmérnöknek készül.

A gyulai Székács Márk a Bolyai és az Arany Dániel matematikaversenyeken csapatban országos 2. és egyéniben országos 4. helyezéssel zárt, a PénzSztár versenyes gárdában ő is benne volt, a közgazdasági diákolimpián második lett. Az Édes anyanyelvünk versenyen Kazinczy-érmet kapott, teniszben is kiemelkedőt nyújtott. A Budapesti Corvinus Egyetem alkalmazott közgazdaságtan szakára jelentkezett.

Testvére, Székács Kristóf is benne volt a 2. helyet szerző bolyais egyletben, ő kiemelte a Kárpát-medencei Hungarikum Vetélkedőt is, amelyen szintén a második helyen zártak. Teniszben, csapatban diákolimpiai címet nyertek, Kristóf a kézilabdás sikerekre is büszke. A műegyetem villamosmérnöki szakára felvételizett.

A békéscsabai Szigeti Boldizsár ugyancsak tagja volt a 2. helyet elérő bolyais csapatnak, valamint a PénzSztár versenyen sikeres egyletnek, illetve a Mikola fizikaversenyen két tanévben is megyei 1. helyezést ért el. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakán tanulna tovább. Teniszezik, illetve zenél is sok éve, fagotton és zongorán játszik.