– Egy hónappal ezelőtt zajlott az országgyűlési választás. Miként értékeli az országos és a Békés megyei eredményeket? Térségünkben a 4. számú választókerületet az ellenzék számára nyerhetőnek tartották a közvélemény-kutatások, ahol a Fidesz-KDNP jelöltje, Erdős Norbert magabiztos, 50 százalék körüli győzelmet aratott.

– Történelmi jelentőségű volt a parlamenti választás, mivel a modern korban soha nem fordult elő olyan, hogy úgy rendezték volna azt meg, hogy közben egy szomszédos országban háború zajlik. De nem csak emiatt volt történelmi jelentőségű, a végeredmény is azzá tette, ugyanis soha nem kapott ennyi szavazatot, ekkora támogatást egyetlen párt vagy pártszövetség sem, mint amit most szerzett a Fidesz-KDNP, hiszen több mint 3 millió szavazatot kaptunk. Egyébként az eddigi csúcsot is mi tartottuk 2,8 millióval. Ez a rekord egy világos visszaigazolása annak, hogy az emberek támogatják a kormány politikáját, és azt várják el tőlünk, hogy folytassuk a munkát. Az is egyértelművé vált, hogy az emberek békében és biztonságban akarnak élni, és nem engednék meg senkinek sem, hogy felvállalja annak kockázatát, hogy egy háborúba belesodorja az országot. Mi ennek az akaratnak meg is fogunk felelni.

Békés megye 4. számú választókerületében sem szereztünk soha annyi szavazatot, mint most.

Az emberek kifejezték a véleményüket, hogy támogatják azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány hozott a térség fejlesztése, az emberek, az ország biztonsága érdekében.

– Az eredmény világos üzenet lehet Brüsszel számára is. Ennek tükrében csillapodhatnak a Magyarország és Brüsszel közötti viták, vagy pont ellenkezőleg, még inkább kiéleződhetnek?

– Brüsszelben nem ezt az eredményt várták, mást reméltek, mint amit aztán kaptak. A magyar kormány egy nemzeti érdekek érvényesítésére, keresztény értékekre alapuló, patrióta politikát folytat. Ez pedig ellentétes azzal a liberális irányvonallal, amely uralma alatt tartja Brüsszelt. Látni kell, hogy a demokrácia alatt mást értenek Brüsszelben, mint mi itthon. Előbbi helyen azt, hogy a liberálisok kormányoznak, mi pedig azt, hogy végrehajtjuk az emberek akaratát. Mivel ugyanarról más a meglátásunk, szerintem az elkövetkező időszakban sem fognak alábbhagyni a támadások.

Az ország úgy ért el kiváló eredményeket, úgy jött ki erősebben a válságokból ahhoz képest, mint ahogy belement, hogy közben folyamatosan támadták.

Ezért ezt jó előjelnek is vehetjük a jövőbeni sikerek tekintetében.