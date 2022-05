A polgármester kitért arra, hogy a Kiss János utcában hamarosan megkezdődnek a munkálatok, hiszen a kivitelezőt már kiválasztották, a másik két beruházás esetében is abban bíznak, hogy még idén megvalósulhatnak.

Megkezdődött a helyi termelői piac építésének előkészítése is, a munkaterületet átadták a kivitelezőnek, a területen álló régebbi, kevésbé jó állapotú épületet már el is bontották. A beruházás 150 millió forintból valósul meg, amihez az önkormányzat 100 millió forint támogatást nyert el, a további 50 millió forintot pedig saját forrásból finanszírozzák. A fejlesztés részeként kialakítanak egy épületet, illetve az épülethez fedett, mégis szabadtéri elárusítóhelyek kapcsolódnak majd. A termelői piac a 47-es út mellett, a helytörténeti gyűjtemény közelében kap majd helyet, az említett elbontott ingatlan helyén. Kardos Károly korábban hírportálunknak elmondta, a jelenlegi piac nem felel meg az előírásoknak, és a kor igényei is sokat változtak az elmúlt időszakban.

A helyi termelők számára mindenképpen szeretnék megteremteni a lehetőségeket, hogy portékáikat értékesítsék. A városban zajlik a nagyszabású belvíz-elvezetést erősítő projekt is, amelynek során a csapadékvíz-elvezető hálózat kritikus pontjainak felújítása valósul meg Körösladányban. Néhány éven belül ez már a második olyan beruházás lesz, amellyel csökkentik a belvíznek való kitettséget.