Kardos Károly kitért arra, hogy a beruházás, az új létesítmény kiviteli tervei már elkészültek, annak birtokában várhatóan februárban kiírják a fejlesztésre a közbeszerzést. A polgármester kifejtette, a beruházás részeként kialakítanak egy épületet, melyhez fedett, mégis szabadtéri elárusítóhelyek is kapcsolódnak majd. A termelői piac a 47-es út mellett, a helytörténeti gyűjtemény közelében kap majd helyet, egy jelenlegi, kevésbé jó állapotú ingatlan helyén.

– A fejlesztés megvalósítását több ok is indokolja. A jelenlegi piac nem felel meg az előírásoknak, és a kor igényei is sokat változtak az elmúlt időszakban – fogalmazott a polgármester.

– A csütörtöki és szombati piaci napokon ugyanakkor sokan vásárolnak, vásárolnának. Ez a fajta kereskedelem amúgy is fontos része a vidéki létformának, és a helyi termelők számára mindenképpen szeretnénk megteremteni a lehetőséget, hogy portékáikat értékesítsék. Ezenfelül a piac nemcsak a vásárlások színtere, program is, ahol az emberek szívesen találkoznak.