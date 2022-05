Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, kiemelten fontosnak tartja a Nyugdíjas Akadémia már húsz éve tartó szolgálatát. Hangsúlyozta, a kezdeményezés különösen nagy tudásmegosztó misszióval is bír. – Nemcsak a résztvevők ismeretei és életminősége javul, hanem ők is képesek megosztani tudásukat kortársaikkal, gyermekeik és unokáig generációival – fogalmazott. Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, 2002-ben az egykori Tessedik Sámuel Főiskolán, az intézet akkori főigazgatója, dr. Köteles Lajos és a Varga András vezetésével működő Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete együttműködésében kezdődött a Nyugdíjas Akadémia története a városban. – A kezdeményezés kimondottan sikeres húsz évet tudhat maga mögött, hiszen csak az első tíz évben 1200 hallgatója volt. A kezdetek óta pedig több mint negyven témában hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők – folytatta a gondolatot dr. Görgényi Ernő.

Dr Görgényi Ernő

– A Nyugdíjas Akadémia igazi gyulai specialitássá, gyulaikummá vált. Az országban az elsők között a városban kezdődött el az oktatási forma, és ilyen hosszú ideig csak Gyulán maradt fenn. Debreczeni Jánosné, a Gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke dr. Köteles Lajos gondolatait is idézve elevenítette fel az akadémia kezdeti időszakát. Mint elhangzott, már az első őszön informatikát, betegápolást, időskori pszichológiát, vallástörténetet, természetgyógyászatot, időskori egészségmegőrzést is tanulhattak a nemzedék tagjai. Az előadók között számos neves személyiséget is köszönthettek. Az utóbbi tíz évben több mint 940 aktív nyugdíjas hallgató vett részt a kurzusokon. Dr. Vincze Gábor, a GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar dékánja kiemelte, mindig nagy érdeklődés kísérte a programokat, a pandémia után mindenki várta a Nyugdíjas Akadémiát, ami 60-70 embert jelent szemeszterenként.A rendezvényen köszöntötték, illetve elismerték az akadémia hallgatóit és oktatóit is.