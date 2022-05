Május elején végre megérkezett a várva várt csapadék. Ezzel kezdte mondandóját Hankó János, a Békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke, aki a májusi kiskerti munkákkal kapcsolatban adott tanácsokat.

Befejeződött a metszés, az elhalt faágakat is levágtuk kertbarátköri tagjainkkal együtt – hangsúlyozta Hankó János. – A szabad gyökerű növények ültetését is elvégeztük, ugyanakkor az edényes, földlabdás növényeket továbbra is ültethetjük. A kerteket művelők elvetették a zöldségmagvakat, megtörtént a füvesítés, ezért is a lehető legjobb időben érkezett a csapadék. Az éltető vízzel együtt viszont megjelentek a gombás betegségek is. A monília kártétele már sok helyen látszik, legerősebben a kajszibarackon. Folyamatosan védekezni kell ellene. Erre a célra szinte valamennyi réztartalmú gombaölő szer megfelelő. Természetesen a többi gombás betegség elleni védekezést sem hanyagolhatjuk el. Ilyen a lisztharmat, amivel szemben a kéntartalmú szerek hatásosak, és nem feledkezhetünk meg a többi kártevőről sem, említhetem a levéltetveket.

Hankó János kitért arra, kezdhetjük kiültetni a paradicsom- és dinnyepalántákat, elvethetjük a bab-, uborka-, patisszon- és cukkinimagokat is. Bátran telepíthetjük az egynyári virágokat, megvásárolhatjuk a virágzó évelőket, és elkészíthetjük a sziklakertet, hiszen sok virágzó évelőből válogathatunk ehhez. A díszkertben vághatjuk a gyepet, kiszórhatjuk a tápanyagot, a csapadékkal könnyebben jut a talajba.

A szakember kiemelte, a legjobbat reméli kertet gondozó társaival együtt, vagyis, hogy az időjárás kegyes lesz hozzájuk, és a vegetáció alatt megfelelő mennyiségű eső esik. Nem egy nap alatt özönvízszerű, hanem jó elosztásban, amikor igényli az adott kultúra.

Adamcsik László, a Csabai Raktárszövetkezet elnöke elmondta, az utolsó utáni pillanatban jött meg az eső megyénkben a szántóföldi növényekre. A legtöbb csapadék az őszi kalászosoknak kellett a megmaradáshoz. Sajnos, 15–20 százalékos terméskieséssel így is számolniuk kell, ez már nem visszafordítható­.

A tavasziaknál, legnagyobb részben a kukoricánál, napraforgónál, az aszály miatt a megszokottnál később tudtak rámenni a gépek a földekre a magágyak előkészítésénél – ecsetelte az elnök. – Így a vetés is némileg késett, de jókor jött az eső, kedvezett a magok csírázásának, a növények fejlődésének. Mostanában a műtrágyázás és a növényvédelem adja a legtöbb munkát.

Ehhez kapcsolódva A­dam­csik László elmondta, a jelenlegi terményárakat nézve a vetőmagok és a növényvédő szerek áremelkedése kezelhető, a műtrágya ára viszont elszabadult. Főként a földgáz drasztikus áremelkedésére hivatkoznak a gyártók, kereskedők. Ahogy Adamcsik László fogalmazott, sokat alszanak kint még a növények, a felvásárlási árak is mozoghatnak le- és felfele. A gazdák ugyanakkor tudják a dolgukat, és mindent megadnak a növényeknek, amire szükségük van.

Már szedik a hazai szamócát

Megyénkben már szedik az év első gyümölcsét, a szamócát. Gulyás Tamás kétegyházi őstermelő elmondta, az időjárás a földi eper termesztésében is kulcsfontosságú.

Az első két kötést elvitte a késői fagy, most a csapadékkal küzdünk – magyarázta. – Közben azért gyönyörű napos időnk is volt, többször is szedhettük a gyümölcsöt. Szerencsére a hazai szamócára nagy a kereslet. A vásárlók többsége a magyar, a Békés megyei mellett teszi le a voksát. Még valamennyivel drágább, mint az import, de az ízük össze sem hasonlítható, illetve a biztos hazainál teljes a nyomon követhetőség.