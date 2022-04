Mint azt dr. Görgényi Ernő Gyula polgármester elmondta, a csapadékvíz- és belvízelvezető rendszer felújításának harmadik ütemére a nyílt közbeszerzési eljárás keretében három cég nyújtott be ajánlatot.

A pályázati támogatás és a korábban megszavazott önerők alapján a rendelkezésre álló fedezet összege a tíz helyszín tekintetében 339 millió 775 ezer forint, míg a legelőnyösebb ajánlat 373 millió 495 ezer forint.

Mint megtudtuk, az orosz–ukrán háború előre nem látható gazdasági folyamatokat indított el, ezek egyik kedvezőtlen eleme az árak emelkedése, ezen belül az építőipari alapanyagárak jelentős növekedése. A közbeszerzés is megmutatta, hogy a piac áremeléssel reagál a gazdasági folyamatokra, és ezek a munkák később még nagyobb költséggel valósulhatnának meg. A testület azért is határozott a forrás biztosításáról, mert a város érdeke is az, hogy a beruházást megvalósítsák.

A képviselő-testület az ülésen elfogadta Gyula város és térsége TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét, amely a 2021–2027-es időszakra vonatkozik.

A grémium második határozati javaslatként ugyancsak jóváhagyta a Pénzügyminisztériummal kötendő együttműködési megállapodást a TOP Plusz megvalósítása érdekében.