– Fontos szempont volt az is, hogy a tervezés során az Iglói úti felüljáró alatti gyalogos, kerékpáros átkelés lehetősége is megmaradjon, hiszen többek között a Teréz utcai idősek otthona lakóinak sem kell így nagyot kerülniük. Kitartottunk e kérésünk mellett és a tervezők ezt figyelembe is vették – a szükséges biztonsági előírások maximális betartása mellett. A tervezési szakaszban át kellett gondolnunk azt is, hogy a felújítás érinti a külterületen lévő vasúti átjárókat is. Ez azért nem volt jó hír, mert a földművelésből élőknek nagy nehézséget jelenthetnek a lezárt átjárók. Ezért tárgyalást kezdeményeztünk ebben a kérdéskörben is – ismertette a fejleményeket a városvezető.

– A legfőbb szempont természetesen a biztonság, azonban a vasúttársaság megértette kérésünket és úgy tűnik, kettő külterületi átjáró, amit eredetileg megszüntettek volna, használatban maradhat – tette hozzá Dávid Zoltán. A vasútfelújítás előkészítésére vonatkozó mérnöki tervezési feladatok kezdetén járva időben lépett a város, így volt lehetőség érdemben képviselni a helyben fontos kéréseket. A polgármester egyben köszönetét fejezte ki a vasúttársaság és a tervezők kompromisszumkész hozzáállásáért.