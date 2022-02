Az elkezdődött kivitelezés egy hosszabb fejlesztési ciklus következő állomása. A polgármester kifejtette, a jelenlegi ütemben a légtechnika, az álmennyezet és a védőnői szolgálat újul meg. Reményeik szerint a TOP Plusz program során burkolással, a belső nyílászárók cseréjével és a terek korszerűsítésével ölt majd új arculatot a kistérségi szintű járóbeteg-ellátó intézmény. Kálmán Tibor hangsúlyozta, az intézmény kiemelt szerepet tölt be a békési lakosság és a környező településen élők mindennapjaiban is.

– Ezért is fontos, hogy teljessé váljon az épület rekonstrukciója – folytatta a gondolatot a városvezető, aki kitért arra, hogy a felújítás folyamata már évekkel ezelőtt elkezdődött. Kálmán Tibor elmondta, a korszerűsítést a kezdetektől segíti Dankó Béla országgyűlési képviselő, akivel ennek a beruházásnak a kapcsán is együtt dolgoztak.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy 2019-ben energetikai téren korszerűsítették a József Attila utcai, szakorvosi járóbeteg-ellátást biztosító épületet. Az akkor pályázati források segítségével elkészült kivitelezés során a fal- és tetőszigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint az intézmény fűtés-korszerűsítése valósult meg. A fejlesztés városközponti szempontból is kiemelt jelentőséggel bírt, valamint a beruházásnak köszönhetően az épület működési költségei is jelentősen csökkentek.

Korábban, egy másik projekt keretében napelemek is kerültek a rendelőre, illetve számos önkormányzati épületre. Az akkori és a most elkezdődött felújítás azért is volt esedékes, mert az 1970-es években épült ingatlan egészen az említett 2019-es időpontig nagyobb átalakításon nem esett át.