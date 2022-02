A diákélelmezést átvette decemberben a közbeszerzési eljáráson nyertes Prizma Junior Kft. A testületi ülésen a vezérigazgató-helyettes, Boros Attila számolt be tapasztalatairól. Elmondta, sómentesen főzve lehet hiányérzete az étkezőknek; minden panaszt kivizsgálnak – reagált, miután meghallgatta a több, az ellenzéki képviselők által tolmácsolt lakossági kritikát. Azt elismerte, hogy a sportolói kalóriamennyiség nem biztosított, de emeltek 2500-ról 3000 kalóriára az arányokon. A párbeszéd érdekében a cég február 24-én szülői fórumot hirdet, ahol mindenki elmondhatja észrevételeit. Egy másik napirend, a már hónapok óta napirenden lévő Nyárfa utcai téma is hosszas megbeszélést eredményezett. Mint megírtuk, roma családok települtek úgy Orosházára, hogy lakhatásukhoz a pünkösdi egyház roma missziója biztosított védett házat. Életvitelük ellehetetlenítette a Nyárfa utca mindennapjait. Most megszületett a döntés: az orosházi önkormányzat megvásárolja bruttó 36 millió forintért az ingatlant. A még ott élő 13 fő március közepén kiköltözik. Az adás-vételt a héten aláírják. Molnár Béla társadalmi megbízatású alpolgármester, az ügy koordinátora elmondta, sok egyeztetés, megbeszélés után kerülhet ennek az utcának a sorsa nyugvópontra. Ám a gond még adott: a probléma más utcákba áthelyeződött – erre reagálva a szentetornyaiak képviseletében Vastag Lajos kérdezett rá: a még a Nyárfa utcán élők vajon hova költöznek? Közfelháborodást keltett az a hír körükben, amikor megtudták, hogy a roma misszió abban a városrészben keresett megvételre ingatlant. Kiderült, hogy a vételi szándéktól végül elálltak. Molnár Béla a kérdésre válaszolva elmondta, úgy tudja, a tizenhárom embert nem Orosházán akarja elhelyezni a misszió. A szentetornyaiak szószólója úgy fogalmazott, ha mégis, magánemberként odaköltöznének a renitens életvitelt élők, elvárják ugyanazt a védelmet nyugalmuk, biztonságuk érdekében, mint amit a Nyárfa utcaiak kaptak.