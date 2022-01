A vidra hazánkban fokozottan védett faj. A hegyvidékek kivételével szinte minden lassú folyású víz (patak, csatorna) mellett előfordul. Megpillantani ritkán lehet, mert elsősorban éjjel mozog. Bár a vízhez kötődik, sokat tartózkodik a szárazföldön is. Ilyenkor jól látható helyekre rakja ürülékét. A Sóstói-csatorna mentén a halpikkelyeket tartalmazó ürülékkupacokból, a táplálkozóhelyeken hagyott üres kagylókból, és a lábnyomokból is következtetni lehet a jelenlétükre. A megdönthetetlen bizonyítékot azonban az szolgáltatta, hogy néhány alkalommal magukat a vidrákat is sikerült megfigyelniük. Először december 16-án láttak két egyedet, de a közeli nádasból is folyamatosan mocorgás hallatszott.