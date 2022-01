Ha pedig már az ólomnál tartunk, ismét két szép görlitzi példánnyal bővült a textilplomba-gyűjteményük. Találtak továbbá egy 12 milliméter átmérőjű kerek, érem alakú ólomtárgyat is, aminek azonosítása folyamatban van. Elmondták, Rózsa Zoltánék az orosházi csapatnál eleinte viccesen „parasztnyílhegynek” titulálták azt a hegyes-kúpos, rézlemezből kialakított tárgytípust, melyet emlékeik szerint végül zsinórvégzáró hüvelynek határoztak meg. Hozzátették, ezzel a lelettel most először találkoztak, és nekik is a nyílhegy jutott eszükbe, amikor kézbe vették. Persze, sokkal valószínűbb, hogy a korabeli ruhaviselet rögzítésére használt zsinórok végeit zárták le a megtalált tárggyal azért, hogy megakadályozzák idő előtti rojtosodásukat. Felfedeztek még egy sárgaréz pipafedelet és egy virágot mintázó ruha- vagy pártakapcsot, illetve egy úgynevezett tenyérgyűszűt is, amelynek pontos meghatározása úgyszintén Rózsa Zoltán régész és László Zsolt nevéhez fűződik.