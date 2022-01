Az autószerelő szakemberek szerint a téli hidegben nemcsak a megfelelő abroncsokról kell gondoskodni, de nagyon fontos a folyadékok, az ablaktörlő berendezés és a fényszórók állapotának ellenőrzése is. – A motornál a minimum mínusz harmincfokos fagyállóságot érdemes elérni. Ennek ellenőrzése azért fontos, mert ha a motorban megfagy a hűtővíz, az súlyos problémát okoz, a fagyott folyadék ugyanis szétrepeszti a motort. A fagyálló elhasználódhat, ezért javasolt legalább háromévente lecserélni a rendszerből a folyadékot. Az ablakmosó folyadéknál is érdemes ezt az ellenőrzést elvégezni, mivel a tartály ott is szétrepedhet a kemény fagyokban. Illetve, ha nem elegendő annak fagyállósága, akkor hidegben az ablaktörlő szétkeni a folyadékot, és az ráfagy az egész szélvédőre, ez pedig balesetveszélyes – részletezte Mogyorósi Balázs, egy békéscsabai gépjárműszerviz vezetője. Elmondása szerint fontos még, hogy az ablaktörlő lapátok állapota is megfelelő legyen, valamint, hogy jól működjenek, mivel havas, latyakos időben, ha nem töröl megfelelően, akkor az rontja a kilátást, és így az szintén balesetveszélyes. A fényszórók beállítása is fontos, mivel ilyenkor hamarabb sötétedik, így többször vagyunk rászorulva, hogy használjuk. Mindezek mellett az akkumulátor, az önindító és a téligumi állapotát is érdemes ellenőrizni.