Gyulán, az Ökumenikus Segélyszervezet hajléktalanszállót is működtető Szociális és Fejlesztő Központjába is több ember tér be a hideg hatására, mint korábban. Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, az éjjeli menedékhelyen 34, az átmeneti szálláson 16 embert tudnak fogadni, míg a nappali melegedőben 90 az engedélyezett létszám. Télen ugyanakkor természetesen senkit nem hagynak magára. – Intézményünkben ugyanolyan üzemmódban dolgozunk, mint az év más szakaszaiban, ugyanakkor utcai szociális munkásainkra nagyobb súly nehezedik ebben az időszakban – mondta el hírportálunknak Kerekes Gizella intézményvezető. Az sem Gyulára, sem a környező településekre nem jellemző, hogy bárki is az utcán élne, ez egyébként már törvényileg sem lehetséges, az viszont gyakori, hogy vannak olyanok, akik nem megfelelő körülmények között laknak. Akadnak, akik saját ingatlanban, mások albérletben vagy szívességi lakáshasználóként húzzák meg magukat, de közös bennük, hogy nagyon rossz viszonyok között élnek. Nekik az utcai szociális munkások forró teát, élelmet, ha kell tartós élelmiszerből álló csomagot, hálózsákot, takarókat is visznek. Kerekes Gizella kitért arra, hogy nagyon jó a kapcsolatuk az önkormányzattal, a gyulai polgármesteri hivatal szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályával, a kistérségi szociális intézménnyel és a rendőrséggel is, így szükség esetén azonnal személyre szabottan, összefogással is tudnak segítséget nyújtani – akár krízisfával, akár gyógyszer-kiváltással.