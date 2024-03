A röviden összefoglalt vádirat szerint 2022. május 12-én este az egyaránt ittas állapotban lévő vádlott és testvére, a sértett a vádlott által lakott házban tartózkodtak, és vitatkozni kezdtek. A vita közben a sértett magához vett egy 14,5 centiméter pengehosszúságú kést, amelyet a vádlott felé tartott, majd visszatette az asztalra és leült. A szócsata tovább folytatódott közöttük, a sértett felállt és elindult az ágyon ülő vádlott felé, aki erre válaszul szintén felállt, felkapta az asztalra visszahelyezett kést, és két alkalommal mellkason szúrta a sértettet, leszúrta testvérét. A sértett a szúrások következtében perceken belül meghalt.

Leszúrta testvérét: az alkohol állandó vitákat generált köztük.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Leszúrta testvérét: filmszakadás, nem emlékszik a történtekre

Dr. Borombós Anita bíró kérdésére a vádlott elmondta, nem nagyon emlékszik semmire.

– Egyáltalán nem voltam magamnál – tette hozzá az emberöléssel vádolt férfi, majd kiemelte, a testvére mindennap elment hozzájuk és – szerinte legalábbis – a problémáját is odavitte a házba, ahol a vádlott az édesanyjával élt ekkoriban.

– Eljött, vacsoráztuk, iszogattunk, ő is, én is. Én az ágyon ültem, ő a konyhaasztal mögötti kanapén. Vitatkoztunk, de semmire nem emlékszem, arra sem, hogy min vitatkoztunk – mondta, majd többször elismételte, hogy szerinte testvére fenyegető volt, és felé is ment egy késsel. Kifejtette, ő is fogott rá kést, de úgy emlékezett, hogy nem szúrt azzal.

– Egyszerre a testvérem rosszul lett a kanapén, szóltam édesanyámnak, hogy baj van – elevenítette fel emlékfoszlányait. Ezután a férfi átszaladt a szomszédhoz, hogy segítséget kérjen. A szomszéd férfi hívta a rendőröket és a mentőket.

Nagyon sokat ihattak mindketten

A bírónő rákérdezett, miként lehetséges az, hogy arra emlékszik, ki hol ült a konyhában, ahogy arra is, hogy mit beszéltek a szomszéddal, de arra már nem, hogy mi is történt. Kiderült az is, hogy azon a napon, illetve napi szinten körülbelül egy liter pálinkát és 8-10 üveg sört ivott meg. A férfi nem tagadta, hogy alkoholista volt ekkoriban. A testvére szintén ivott, a vádlott szerint elsősorban kannás bort fogyasztott szintén napi nagyobb mennyiségben.

Mind a férfi elmondásából, mind a tanúk későbbi kihallgatásából kiderült, hogy a fivérek folyamatosan vitatkoztak, veszekedtek egymással. A vádlott anyagi természetű vitákra hivatkozott, illetve azt is zokon vette, hogy beteg édesapját sokáig komolyabb segítség nélkül ápolta, míg a többiek elmondásából elsősorban az rajzolódott ki, hogy italozás és kevésbé nagy dolgok miatt alakultak ki a konfliktusok.

– Vitatkozunk, megnyugodtunk, újra vitatkoztunk – folytatta gondolatait a férfi.

Visszatérve a tragédia idejére elmondta, arra lett figyelmes, hogy testvére oldalra dőlt, ekkor gondolta, hogy baj van. Kiabált az édesanyjának, aki ezután ment be a konyhába, a férfi pedig szaladt a szomszédhoz.

A vádlott rendőrségnek tett első vallomásában, a történtek másnapján többre emlékezett, egyebek mellett arról is beszélt, hogy kétszer megszúrta a testvérét egyszer a mellkasánál, egyszer a nyakánál. A férfi arra sem emlékezett, hogy ez történt, se arra, hogy ezt mondta volna a rendőröknek. Az akkori vallomása egyébként megegyezik az igazságügyi orvosszakértő szakvéleményével. A férfit később gyógykezelték is Gyulán különböző az alkoholizmussal összefüggő tudatzavarokkal. Dr. Klement Edit kirendelt védő és dr. Kruzsic Tibor ügyész is több kérdéssel próbálta tisztázni az események részleteit.



Sokat ittak és gyakoriak voltak a viták

A bíróság meghallgatta a szomszéd férfit, akitől a vádlott segítséget kért. Előbbi férfi elmondta, a fivérek között mindennaposak voltak a viták, elsősorban verbális "csatákról", összeszólalkozásokról tudott, és mint hozzátette, nem gondolták volna, hogy a helyzet idáig fajul. Elárulta, hogy azon az estén először nem is gondolta, hogy valóban gond van, mert többször hívták át ilyen-olyan indokok miatt, például az ébresztőóra vagy a tévé beállítása miatt.

Vallomást tett a fivérek más településen élő testvére is, aki úgy fogalmazott, ha a két férfi ivott, fafejűek voltak, és nem nagyon engedtek. Ő nem tudott róla, hogy a viták elfajultak volna, és előfordultak volna verekedések. Szerinte a bajt a túlzott alkoholfogyasztás okozhatta.

Meghallgatták az elhunyt fiát is, aki elmondta, változó volt az édesapja és testvére viszonya, voltak viták is, amelyek el is fajulhattak.

A vallomások alapján több egyéb olyan tényező is felszínre került, amely hozzájárulhatott a konfliktusokhoz, például egy szőke hölgyről is beszéltek, illetve arról is szó volt, hogy a közmunkán a vádlott amolyan „kisfőnöki” szerepet kaphatott, ami esetleg testvére orra alá dörgölt, de fő oknak az alkohol számíthatott.

Az iratismertetést és a perbeszédeket követően az ítélet is megszületett. A vádlottat a bíróság 10 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetésbe beleszámít az előzetesben letöltött idő. A férfi és védője enyhébb ítélet kiszabásáért fellebbezett, az ügyész gondolkodási időt kért. Az ítélet így nem jogerős.