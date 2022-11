Szarvason, a Szabadság úton kedden 3 óra előtt néhány perccel megállítottak a rendőrök egy személygépkocsival közlekedő férfit. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a férfi úgy vezette a járművet, hogy soha nem volt jogosítványa, az alkoholszonda pedig pozitív eredményt jelzett nála. Az intézkedéskor azt is megállapították, hogy a férfi néhány perccel korábban a tulajdonos engedélye nélkül hozta el a kocsit, amely egy szarvasi ház előtt parkolt. Nem volt nehéz dolga, mert a járművet nyitva hagyták és az indítókulcs is benne volt. A rendőrök előállították a 20 éves kecskeméti férfit a Szarvasi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták.

Elszámoltatásakor több bűncselekmény elkövetését is elismerte, amelyeket néhány órával a rendőri ellenőrzés előtt követett el Szarvason. Többek között egy fél téglával betörte egy parkoló autó ablakát és az utastérből kivett néhány ezer forintot. Bemászott egy építés alatt álló ház udvarára is, ahonnan egy szerszámot hozott el. Ezen kívül két kerékpárt is ellopott, az egyiket a vasútállomásról. A nyomozók jármű önkényes elvétele, lopás és járművezetés ittas állapotban elkövetésével gyanúsítják a fiatal férfit. Emellett a rendőrkapitányság az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vette az autóst és három napon belül bíróság elé állíthatja - adta hírül a police.hu.