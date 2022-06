Ittasan, engedély nélkül vezetett, két targoncával elakadt, egyet felborított és összetört egy terepjárót is egy férfi Szarvason, a munkahelyén.

/Fotó: police.hu/

Mindezt nem munkaidőben tette, hanem este, a napi műszakja után a portás kérésére ment vissza a telephelyre. Bár miután hazaért, már ivott alkoholt, töményet és sört is fogyasztott, mégis igent mondott arra a kérésre, hogy néhány raklap vetőmagot rakjon be fedett helyre. Egy targoncával pakolgatta a zsákokat, majd egy kis pihenő után a cég területén kívül lévő raklapokat is elkezdte behordani, de elakadt a géppel. A telephelyen volt egy terepjáró, benne volt a kulcs, azzal akarta kihúzni, de a kocsival árokba hajtott. Beleült egy másik targoncába, az autót azzal akarta kivenni az árokból, de nem sikerült neki, ráadásul ezzel a targoncával is elakadt. Ekkor egy harmadikkal megpróbálta megemelni az elsőként elakadt targoncát, de felborult az emelőgéppel, ami ki is gyulladt. A férfi a telephelyen fizikai munkát végzett, vezetői engedélye sem a gépekre, sem személygépkocsira nincs. Ráadásul amikor mindez történt, ittas járművezetés miatt már folyamatban volt ellene egy büntetőeljárás. Azért, mert a munkaadója engedélye nélkül vezette a targoncákat és az autót, jármű önkényes elvétele bűntett miatt is eljárás indult ellene.

/Fotó: police.hu/

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az ügy iratait hétfőn továbbította az ügyészségnek.