A Békéscsabai Ipartestület tagjai között kondorosi, orosházi, kétsopronyi és dobozi mesterek is vannak. Közülük is többen részt vettek a taggyűlésen, ahol Lukoviczky György elnök, központifűtés-, gázvezeték- és -készülék-, vízvezeték­szerelő mester az elmúlt időszakot is értékelte.

Arany- és Ezüstkoszorús mester címet kaptak a jó mesterek, képünkön Székács Vilmos (balra), Zelenyánszki Tibor, Bankó Zsolt, Gábriel Pál, Uhrin Attila

Fotó: Lakos Jánosné

A burkolással elkészült az udvarfelújítás

Az elnök kiemelte, a testület munkájára folyamatosság, a társszervekkel, a tagokkal való kapcsolattartás a jellemző. Fellépnek az iparosok érdekképviseleteként, és tagjaik igényeit, javaslatait továbbítják az illetékes fórumokhoz. Az elnök beszámolt a különböző rendezvényeken való részvételükről, igyekeznek jelen lenni a város, a vármegye közéletében. Kitért arra, a digitalizáció betört az iparosok közé is, az aktuális információkról, újdonságokról, képzési lehetőségekről legtöbbször már interneten keresztül tájékoztatják a tagokat.

– A Kossuth téri székházunk külső homlokzatát korábban rendbe hoztuk, immáron a burkolással elkészült az udvarfelújítás, a tagok felajánlásainak, munkájának köszönhetően is. Ugyancsak elvégeztük a szennyvíz- és esővízcsatornák cseréjét – emelte ki Lukoviczky György.

Az elnök szólt arról, a megfelelő utánpótlás kinevelésében ők is közreműködnek, több tagjuk nemcsak gyakorlati oktatást nyújt, hanem vizsgáztat is szakmunkásokat. Azt tapasztalják azonban, hogy sokan pályaelhagyók lesznek, a könnyebb megélhetés reményében más területen igyekeznek elhelyezkedni.

Új bérlőket keresnek két helyre is

A taggyűlés levezető elnöke Győri Árpád épületbádogos-mester, az ipartestület egyik alelnöke volt. A bérlemények helyzetéről a másik alelnök, Gécs Norbert karosszéria-lakatos mester számolt be. Hangsúlyozta, érzékenyen érintette őket, hogy bezárt az udvarban a Szü-net Kávézó, a bérlő felmondta a bérleményt. Üresen áll az egykoron diszkónak is helyt adó, majd később bokszolóknak kiadott terem is. Természetesen igyekeznek új bérlőket találni. Az említettek miatt az idei költségvetésüket át kellett szabni, de ezt a tagság elfogadta. Miként Lakos Jánosnénak, a felügyelő bizottság elnökének beszámolóját is.

Lukoviczky Györgytől (balra) Gécs Norbert vette át a Kézműipar Szolgálatáért Emléklapot

Fotó: Lakos Jánosné

Lukoviczky György elmondta, az ipartestület Veterán Motoros Klubja továbbra is sikeresen működik Diószegi Gyula vezetésével. A szokásoknak megfelelően az idényüket március 15-én indítják veteránmotorok bemutatásával a testület udvarán. Akik több mint tíz éve tagjai a testületnek, elismerő oklevélben részesültek a taggyűlésen.

Rangos elismeréseket vehettek át mesterek

Az esemény fénypontja a díjátadás volt. Aranykoszorús mester címet kapott Bankó Zsolt, kondorosi kőműves, Gábriel Pál, kétsopronyi víz- gáz- és fűtésszerelő és Zelenyánszki Tibor, békéscsabai bádogos. Ezüstkoszorús mesteri címet vehetett át Uhrin Attila békéscsabai villanyszerelő és Székács Vilmos, orosházi épületbádogos. A Kézműipar Szolgálatáért Emléklapban részesítették Gécs Norbertet a közösség érdekében végzett munkájáért.

Az idei célok, feladatok meghatározása mellett már 2025-ről is szó esett, ugyanis jövőre lesz 140 éves a Békéscsabai Ipartestület. Komoly rendezvényeket tartanak majd, és kiállítást is terveznek.