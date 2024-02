Claire Legras a dr. Görgényi Ernővel folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón elmondta, nagyon fontos számára, hogy ellátogathatott Gyulára. Hozzátette, kicsivel több mint egy éve tölti be Franciaország magyarországi nagyköveti tisztségét, és első alkalommal járt a városban. Általánosságban kiemelte Gyula különleges építészeti emlékeit, és kitért a két ország között fennálló szerteágazó kapcsolatokra. Megemlítette, hogy a Gyulához is kötődő Munkácsy Mihály, a világhírű magyar festőművész Franciaországban is tanult. A városban született Krasznahorkai László írónak pedig szinte kivétel nélkül minden művét lefordították franciára. A gazdasági kapcsolatok kapcsán szólt az Airbus gyulai helikopter-alkatrészgyárának jelentőségéről.

Kérdésünkre elmondta, Magyarország és Franciaország között kivételesen jók a gazdasági kapcsolatok, amelyek alapjai régebbi keletűek.

– A kommunizmus bukása után 430 francia vállalat döntött úgy, hogy a régióban fektet be, így a nagyon jól működő, virágzó magyar-francia gazdasági kapcsolatok több mint 30 évre nyúlnak vissza – fogalmazott. – Ezek több területen valósultak, valósulnak meg, például az elektromos iparban, a gyógyszeripar területén, az építőiparban, a bankszektorban, valamint a biztosítási szektorban.

Hangsúlyozta, a kétoldalú kapcsolatokat az Airbus is fejleszti, hiszen a francia és a magyar kormány is elkötelezett a védelmi ipar felfuttatásában.

– Van néhány közös pontunk a védelempolitikában, együtt tudunk működni például a Száhel-övezetben – tette hozzá, majd kiemelte, az Airbus olyan vállalat, amelynek civil és katonai része is van.

– Azáltal, hogy az Airbus Gyulát választotta beruházása helyszínéül, egy olyan döntés született, amely az egész világra hatással van. Emellett egy magas hozzáadott értéket előállító gyár működik a városban – folytatta a gondolatot, majd úgy vélekedett, számos további befektetés és fejlesztés fogja követni a jó kapcsolatokat. Mint mondta, Franciaország ma Magyarországon az ötödik legnagyobb befektető, és szeretnék, hogy ha minél több befektetés érkezne a régióba a jövőben is.