Óvja az őshonos magyar fajtákat

Hatvan éve tekinti szívügyének a galambtenyésztés sorsát a csorvási Hunyadvári Árpád, aki a nyugdíjba vonulása előtt másfél évtizedig pedagógusként igyekezett megszerettetni a diákokkal ezt a sokszínű és okos madarat. Bár úgy tervezi, most már háttérbe vonul, előadásokat sem tart már, kedvenc madarairól nem mond le. Hírportálunk ezért választotta őt a hét emberének.

– Biztos, hogy nem lesz négyszázadik előadás?

– Nem. Hazai iskolákban és külföldön, Simonyifalván, Nagyszalontán, Kisiratoson, Magyarkanizsán tartottam előadásokat, harminc év alatt egészen pontosan háromszázkilencvennyolcat.

– Hogyan sikerült megszerettetnie a diákokkal a galambokat?

– Aki képes lekötni a gyermekek figyelmét, az nyerésre áll. Sokat beszéltem nekik a versenyzési módszerekről, de minden galambokkal kapcsolatos érdekességeket megosztottam velük. Minden órán elmondtam a gyerekeknek, hogy az én időmben még nem volt számítógép, mobiltelefon. Nekünk akkoriban a galambok jelentettek elfoglaltságot. Sok barátom, iskolatársam tartott galambot. Mintha minden alkalommal egy csodálatos mesebirodalomba kerültünk volna be. Mindig lenyűgöztek ezek a madarak, nagyon érdekeltek az újabb fajták. Sajnos ma, ha a gyermek találkozik e madárral, akkor megsimogatja és öt perc elteltével már nem is emlékszik rá.

– Honnan ez a ragaszkodás a galambokhoz?

– Hat esztendős koromban az unokabátyámtól kaptam ajándékba egy galambot. Tízévesen már postagalambbal is rendelkeztem, ami azért is volt nagy szó, mert akkoriban egészen 1959-ig engedélyhez kötötték a tartását. Ekkoriban alakult Csorváson egy postagalambtenyésztő egyesület, amelynek szintén alapító tagja vagyok.

– Soha nem felejti el megemlíteni híres tanítómesterét, a világhírű genetikust, Anker Alfonzot. Mit köszönhet neki?

– Gyulai Józseffel együtt ketten voltunk a tanítványai. Halála előtt, két infarktus után, a kórházi folyosón elmondta, megosztja a feladatokat közöttünk: Gyulai Jóskáé lett a postagalamb, rám pedig az őshonos magyar fajtáink védelmét bízta. Nagyon jó volt vele dolgozni, minden órában lehetett tőle tanulni, szinte szórta szellemének szikráit. Hihetetlen memóriájú ember volt. Amikor a háború idején hadizsákmányként elvitték a lovak többségét és azok törzslapjait, ami ló megmaradt, azok adatait Anker fejből egy éjszaka alatt leírta.

– Bejelentette, hogy leköszön a helyi kisállattenyésztő egyesület elnöki tisztéről. Nem fog hiányozni ez a munka?

– Az általam kezdettől fogva vezetett, tíz évvel ezelőtt tizenkét fővel megalakult Galamb és Kisállattenyésztők Csorvási Egyesületét nem hagyom magára, segíteni fogom. Az első ciklus után már át akartam adni az elnöki munkát, de nem kívánta senki elvállalni. Minden évben nyertünk pályázatot, és ezeknek is köszönhetően erősödött meg az általam is alapított egyesület, melynek a csorvásiakon kívül szegedi, orosházi és békéscsabai tagjai is vannak, összesen huszonhárman. Amúgy még mindig tartok otthon galambot, mintegy húsz keringőt.

– Mire gondol vissza legszívesebben aktív időszakából?

– Amikor még a termelési eredmények alapján a megye élvonalához tartozó kétsopronyi téesz – ahol én akkor dolgoztam – Görögországba, Szlovéniába, Olaszországba és Kazahsztánba is szállított sertés, szarvasmarha vágó-, illetve tenyészállatokat, s ez nagy dolognak számított. Jó érzéssel emlékezem arra a lipcsei versenyre, melyet 6952 galamb közül az enyém nyert meg. Lipcse légvonalban 806 kilométerre van Csorvástól, ennyit tett meg a galamb.

– Mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy adományozzon is.

– Egy ízben Csanádpalotán, huszonnégy szegedi keringő galambot adományoztam. Egy gyereknek nem jutott, igaz én csak hatnak ígértem négyet-négyet. Elkezdett sírni, mondta, hogy ő is szeretett volna kapni. A kedvéért hazaszaladtam Csorvásra és még aznap vittem is neki négy keringőt.