Már óvodáskorában is orvos akart lenni a csabai pszichiáter

Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes pszichiáter, egykori egészségügyi tanácsnok elkötelezett és áldozatos szakmai munkájáért érdemelte ki idén a Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést. Az igazságügyi elmeorvosi szakértő több évtizeden keresztül dolgozott tanácsnokként, ez alatt az idő alatt az egészségház Jamina egyik legszebb épületévé vált, megújult a védőnői centrum és az országosan egyedülálló Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozó is méltó helyre került. Mindezekért választottuk őt a hét emberének.

– Mit jelent önnek a Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés?

– Nagyon megtisztelő és megható ez az elismerés. Mindig a maximalizmusra törekedve végeztem a munkámat, feladataimat, nekem ez a természetes. Ugyanakkor sokan segítettek, támogattak, ezért úgy gondolom, a kitüntetés nekik is szól, mert nélkülük, az ő ötleteik nélkül nem tudtam volna ilyen eredményeket elérni.

– Mindig tudta, hogy az egészségügy lesz az ön útja?

– Óvodáskorom óta orvos szerettem volna lenni. Először gyermekorvosként képzeltem el magam, de amikor egyetemi tanulmányaim során egy gyakorlat keretében megismerkedtem dr. Baly Hermina főorvosnővel a Dr. Pándy Kálmán Kórházban, Gyulán, aki akkor a pszichiátriai osztályt vezette, tudtam, hogy ezt a hivatást fogom választani. Harminchét éve vagyok pszichiáter, tizenegy évet dolgoztam a Dr. Pándy Kálmán Kórházban, 1994 óta pedig a Dr. Réthy Pál Kórház egyik pszichiátriai gondozó-szakrendelőjében vagyok főorvos. Szeretem a hivatásomat, a betegeimet, mindennap ugyanazzal a lendülettel megyek a rendelőmbe, mint a kezdetekkor.

– Nagyon élvezem, hogy segíthetek, gyógyíthatok, és érzelmileg rengeteget kapok a betegeimtől. Azonban sokszor nehéz összeegyeztetni az orvosi hivatást a családdal, főleg egy nőnek, ezért nagyon hálás vagyok a családomnak, amely mindig mellettem állt.

– A kezdetek óta szakértőként segíti a rendőrség és a bíróság munkáját. Hogyan kell elképzelni ezt a gyakorlatban?

– Már a pályám elején tudtam, hogy szakértőként is szeretnék tevékenykedni. A szakvélemény megírása előtt mindig beszélgetünk az elkövetővel, amit diktafonra felveszünk, illetve átolvassuk az érintett orvosi dokumentumait, nyomozati anyagait. De több mint harminc év után, már mondhatni, az ajtóból látni, hogy ki az, aki beszámítható. Még a skizofrén beteg is csak abban az esetben beszámíthatatlan, amennyiben hallucinációk hatására követte el tettét.

– Tanácsnokként az ön nevéhez köthető, hogy a Dedinszky utcában új védőnői centrum épült. Miért volt fontos ez a fejlesztés?

– A védőnői centrum szükségessége évek óta felszínen volt, hiszen a terhesgondozóval együtt rendkívül szűk helyen, szakmailag is kifogásolható körülmények között kellett dolgozniuk. Most mindenkinek és mindennek van végre a helye, arról nem is beszélve, hogy a hungarikumként elismert védőnői szolgálat mennyire kiérdemelte a megfelelő munkakörülményeket. És természetesen a kismamáknak, kisgyermekeknek sem mindegy, milyen környezetben fogadják őket.

– Az ön közbenjárásával az országban egyedülálló módon működő pszichológiai tanácsadó is új helyre került. Miért volt erre szükség?

– A pszichológiai tanácsadóval is ugyanez volt a helyzet, országos hírű szakemberekről beszélünk, akik egyedülálló mentálhigiénés, komplex ellátást végeznek évtizedek óta, több épületben elszórva, megfelelő méretű csoportterápiás és szakmai helyiségek nélkül. A Bartók Béla úti épületben minden feltétel adva van ahhoz, hogy a hírnevüket tovább öregbítsék.