Az utókor számára ültet fákat Titz Ádám

Ültess az utókornak! címmel hívott életre faültetési akciót Gyulán Titz Ádám. A vállalkozónak köszönhetően tavaly egy játszótér gazdagodott új fákkal, idén pedig magánszemélyek és cégek összefogásával számos új fát telepítenek a város közterületein. Titz Ádámot a kezdeményezés megszervezése és karitatív tevékenysége miatt is választottuk a hét emberének.

Mióta a vállalkozásaink működnek, minden évben csatlakozunk valamilyen karitatív programhoz, igyekszünk segíteni, hozzátenni valamit a mindennapokhoz – fogalmazott kérdésünkre Titz Ádám. – Az évek során egyre többen gyűjtöttek élelmiszer- és ruhaadományokat, éppen ezért döntöttünk úgy tavaly, hogy valamilyen más módon is szeretnénk a városért tenni. Miután hobbim a természetfotózás, kézenfekvőnek tűnt a faültetés. Emellett nekünk a gyermekkorunkban még megadatott, hogy fára másszunk, hogy klasszikus gyermeki dolgokkal éljük meg azokat az éveket. Fontosnak érzem, hogy ez a lehetőség a következő nemzedékek számára is elérhető legyen. Miután fő tevékenységünk az autóbuszos személyszállítás, az általunk hagyott ökológiai lábnyomot is egyensúlyba szerettük volna hozni.

– Mennyire befolyásolta a lehetőségeket a járványhelyzet?

– Természetesen mint mindenre, erre az akcióra is rányomta a bélyegét. Óriási volt az érdeklődés az akció iránt, de ahogy a koronavírus miatt súlyosbodott a helyzet, az kissé alább is hagyott. Nagyon sok vállalkozás és cég számára jelenleg a túlélés a legfőbb cél, ezért behúzták a kéziféket. Ennek ellenére mintegy tizenöt magánember és vállalkozás, valamint a Boglárka kertészet segítségével több mint hetven fát ültetnek el a város közterületein ezekben a hetekben. Éppen most készítjük az emléklapokat, amelyeket elhelyezünk a növényeken, hogy őrizzék az adományozók nevét.

– A fuvarozást is erősen érinti a járványhelyzet. Önök mégis kitartottak…

– Amikor elindítottam az akciót, sokan megvádoltak, hogy a reklám miatt teszem, pedig ha egyetlen sajtóhír nem születik rólunk, akkor is végigvittük volna a fásítási programot. Mindig igyekeztem, igyekeztünk azt tenni, amit a lelkiismeretünk diktál, úgy gondolom, hogy aki megteheti, annak anyagilag és kapcsolati tőkében is tenni kell azért a közösségért, amelyben él. Nem várhatunk el mindent az államtól és az önkormányzattól.

– Ezért szállított el a minap illegálisan kidobott rossz monitorokat is?

– A Facebookra kikerült, hogy valaki használt monitorokat dobott ki Gyulán, az egyik erdő szélére. A jelzés nagyon fontos, de úgy éreztem, hogy többet is lehet tenni, ezért elmentem értük, és elvittem azokat a megfelelő lerakóba. Ez egyáltalán nem nagy dolog, csak egy apróság. Visszatérve az eredeti felvetésére, a járványhelyzet miatt vállalkozásunk bevételei mintegy 85 százalékkal estek vissza, gyakorlatilag csak a ta­nulógyerekek szállítása maradt meg. A reptéri transzfer megszűnt, az egyik velünk kapcsolatban álló zenekar technikai eszközeinek szállítása szünetel, hiszen nincsenek koncertek. Sportolókat jelenleg nem kell fuvaroznunk. Érdekes, hogy tavaly decemberben úgy tűnt, jó év előtt állunk, azután jött a járvány. A világ vélhetően teljesen soha nem lesz olyan, mint korábban, de bízom abban, hogy jövőre már valamennyire rendeződnek a körülmények, és még többet tudunk tenni a városunkért.

– Éppen a minap posztolt egészen különleges természetfotókat a Facebookon. Hogyan jött ez a hobbi?

– Apai nagyszüleimnek nyaralójuk volt Városerdőn, a természet szeretete ott ivódott belém. Néhány éve újra kijárok az erdőbe kutyát sétáltatni. Elkezdtem fényképezni, folyamatosan fejlesztettem a fotós felszerelésemet, bár sosem a tökéletes fotó a cél, hanem megmutatni azokat a természeti értékeket, amelyek a környezetünkben megtalálhatók. Szerencsére egyre többen kirándulnak a természetben, nekem pedig öröm, hogy a négy és fél éves kislányom már megkülönbözteti az őzet és a dámvadot, felismeri a madárhangokat.