A bécsi kápolna is a gyulai mester munkáját dicséri

A közelmúltban Sikeres Gyulai címmel ismerték el Werner Györgyöt, akit egész életútja és társadalmi tevékenysége miatt is választottuk a hét emberének.

Werner György gyulai­ épületüveges-, díszmű­üvegező-mester munkái az egész városban, megyénk­ és hazánk számos táján megtalálhatók. A szakember végezte 1996–97-ben Gyimesfelsőlokon a gyimesi csángók Árpád-házi Szent Erzsébet Líceuma, illetve­ Bécsben a Wenckheim-kápolna teljes üvegezését.

– Vállalkozásuk története egészen 1872-ig nyúlik vissza. Teljesen egyértelmű volt, hogy ezt a hivatást választja?

– Néhai nagyapám nagybátyja volt, aki elkészítette az első üvegünket 1872-ben Gyulán, a Kossuth téren, a jelenlegi postával szemben. Érdekes, hogy még ma is az a családi házunk, bár kisebb területen élünk, mint korábban. A családban majd mindenki üveges lett, a nagyapám tovább vitte a hivatást, a gyerekek kitanulták a mesterséget, a nők és lányok pedig az üzletben dolgoztak. S volt egy fiókboltunk a Fő utcán is, ahol később például illatszerüzlet működött. Az 1800-as évek végéről származó Werner neonfeliratot ma is őrzöm a padlásunkon. Ennek ellenére nem volt egyértelmű, hogy én is az üvegezés mellett döntök. Családunk másik ága kereskedő volt, így kezdetben én is azzal kacérkodtam. A közértben a lányok között egyedül voltam fiútanuló. A raktárost bizonyos okok miatt el kellett bocsátani, és mint egyetlen férfiembernek, nekem kellett átvennem a feladatát. Kértem a főnököt, hogy legalább néha szolgálhassak ki a pultban is, hiszen arra a tudásra a vizsgákon is szükség volt, de nem engedte. Megkértem édesanyámat, hogy vasalja ki a fehér bolti köpenyemet, amit beadtam a közértbe, és búcsút intettem a hivatásnak. A családban persze nagy patália volt, és a bizonytalanság is felütötte a fejét a hogyan továbbal kapcsolatban. Végül beiratkoztam a Munkácsy Mihály Szakmunkásképzőbe, és ott, illetve Werner Béla nagybátyámnak köszönhetően két év alatt megtanultam az üvegezést. A további végzettségeimet már munka mellett szereztem.

– Érdekes volt hallani, hogy Ön üvegezte a gyimesi csángók Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumát…

– A ’90-es évek közepén jártunk, amikor Berszán atya kezdeményezésére megkezdődött Gyimesfelsőlokon a líceum építése. Akkoriban tagja voltam a Magyarok Világszövetsége gyulai elnökségének, sokat foglalkoztam karitatív ügyekkel. Miután az intézmény létrejöttéhez összefogásra volt szükség, természetesnek tartottam, hogy részt vállalok a munkában. Olyan hőszigetelt üvegezési módszert választottunk, amit ezekben az években még Magyarországon sem sokan használtak. Persze mindez nem alakult egyszerűen: megtörtént, hogy a határnál visszafordítottak, mert szerintük hiányzott egy pecsét, hogy kimehessünk, hogy dolgozhassunk. Másnap szombat volt, Hevesi Imre bácsi – az ismert énekesek, Tamás és Imre édesapja – mégis kiállította az okmányokat.

– S hogy jött a bécsi Wenckheim-kápolna a képbe?

– A szabadkígyósi kastély kápolnája és a dobozi Wenckheim-kápolna üvegezése kapcsán ismerkedtem meg Jeanne-Marie Wenckheim Dickensszel, majd neki köszönhetően gróf Engelbert Wenckheimmel és Stefan Wenckheimmel. Ők egyébként a bécsi és a pécsi sörgyár tulajdonosai is. A dobozi találkozásunk után ajánlatot kértek tőlem a schönbruni kápolna üvegezésére, majd kiválasztottak a feladatra. Megtisztelő, komoly és szép kihívás volt ez számomra. Örülök, hogy gondoltak rám, de ezek mellett a munkák mellett is mindig elsősorban lakossági épületüvegesnek tartottam magam, és nagyon jó érzés, hogy Gyulán házak, óvodák, iskolák, közintézmények üvegezése tartozott és tartozik hozzám.