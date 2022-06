– Bírja még a vitrin az érmek, serlegek súlyát?

– Egyelőre igen, de remélem, hogy az idén novemberi, luxemburgi gasztro-világbajnokság után meg kell erősítenem. A Békés Megyei Culinary Team tagjaival azon dolgozunk és azért végezzük a felkészülést – amikor csak az időnk engedi –, hogy éremmel térhessünk haza.

– Honnan ez a verseny- és csapatszellem?

– Futballoztam gyerekként a békéscsabai Előrében, és a szakácsversenyeken való részvételt is csapatban kezdtem. A mély vízbe dobtak 2014-ben, Luxemburgban a nemzeti válogatott segítője lehettem. Ezt követően a megyei culinary teammel szereztünk bronzérmet az erfurti olimpián.

– Később aztán egyéniben is megmérette magát. Gondolom, ennek nem az az oka, hogy ki akart szállni a csapatból.

– Egyáltalán nem. Minden világversenyen más és más a kiírás, a részvételi feltétel. Ha a culinary teamből mindenki egyéniben indul, akkor is csapatként működünk, mindenki segít a másiknak. Négy esztendeje a csapattal és egyéniben is ezüstöt szereztem. Legjobb magyarként az összetett egyéni verseny hetedik­ helyén végeztem. 2020-ban Erfurtból Stuttgartba került át az olimpia helyszíne, itt egyéniben­ két ezüstéremmel díjazták a munkámat, az ételeket­, ezek felvonultatását az asztalon.

– Többek között szürke borjúból és racka bárányból is készített ételeket. Mennyire tartja fontosnak ezeken a versenyeken a megye értékeinek, hagyományainak bemutatását?

– Magát a versenyek világát szeretem, mert nő az adrenalinszintem, pörgök, élvezem a kihívást, és a legjobbat akarom kihozni magamból. Ezt az érzést nem adnám oda semmiért. Az új trendeket mindig figyelem, próbálom követni, de ez nem zárja ki a hagyományos, Békés megyei alapanyagok felhasználását.

– A gasztronómiai szövetségben országos tisztséget kapott. Ez a munka mennyire fontos önnek?

– Ez is egy csapatmunka, az országos összefogás jegyében. A szövetség a kollégák érdekeit képviseli, biztosítja számukra az új ismeretek elérését, a különböző bemutatókon, rendezvényeken való részvételt. Ami pedig a magyar gasztronómia ügyét szolgálja, az az én szívügyem is. Így tanultam mestereimtől, Brindás Jánostól, Ambrus Györgytől és Varga Károlytól.