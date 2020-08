Kitart az e-kereskedelem lendülete

A koronavírus-járvány új lendületet adott az e-kereskedelemnek. De mi várható a következő hónapokban; tartósan magasabb fordulatszámra kapcsol az online piac, vagy a begyűrűző gazdasági recesszió hatására inkább csökkenés várható?

A GKI Digital adatai szerint a tavalyi évben mintegy 16 százalékot nőtt a hazai e-kereskedelem, ami magasabb a kontinens átlagánál. Az idei évre nagyjából 15 százalékos további növekedést prognosztizáltunk, persze a járvány kitörése előtt…

A járványidőszak megnövekedett rendelésszáma alaposan felforgatta az online piacot; az első negyedévben már 21,4 százalékos növekedést mérhettünk az előző év azonos időszakához hasonlítva, ami lényegesen magasabb az előzetes várakozásoknál. A második negyedév már teljes egészében a vírushelyzet „hangulatában” telt; az e-kereskedelem elérhette vagy meghaladhatta a teljes kiskereskedelem 10 százalékát, ez 35 százalék feletti éves növekedést eredményezett.

A növekedésért több tényező felelős.

Az egyik budapesti marketingügynökség munkatársa a következőképpen magyarázza a helyzetet: a veszélyhelyzet kihirdetését követően hirtelen megnőtt a webáruházak iránti érdeklődés. A hagyományos boltokból rengeteg tranzakció az online térbe vándorolt, hiszen az interneten vásárolni sokkal biztonságosabb. Emellett jelentős mennyiségű előrehozott és extra költés jelenhetett meg; az Extreme Digital arról számolt be, hogy jelentős mértékben megnőtt a laptopok, kenyérsütők, háztartási kisgépek, takarítógépek, gőztisztítók iránti kereslet.

A teljes e-kereskedelem – beleértve a logisztikai szolgáltatásokat is – a decemberihez hasonló terheléssel szembesült; a különbség abban mutatkozik meg, hogy a főszezonra a kereskedők és a társult szolgáltatók hónapokon keresztül készülnek, erre most nem volt lehetőségük. Részben ennek tudható be, hogy hosszabb kézbesítési idővel voltak kénytelenek szembesülni a vásárlók.

Persze most mindenkit az foglalkoztat, mi lesz ezután. Az e-kereskedők szeretnének minél nagyobb forgalmat, a logisztikai szektor inkább a kiszámítható bővülésnek örülne. A kérdéssel kapcsolatban optimista és pesszimista hangok is hallhatók. Az optimisták szerint az előzetes várakozásoknál némileg magasabb forgalom megmarad; ezt indokolja az 50-80 ezres új vásárlói bázis, akik a járványidőszakban első alkalommal adtak le rendelést online felületen.

A tavalyi évben 12 hónapra volt szükség akkora növekedéshez, ami idén a karanténlét 3 hónapja alatt összejött. A pesszimisták a gazdasági recesszió mélyebb begyűrűzésére számítanak, ami gyakorlatilag törvényszerű a kiskereskedelemben. A kérdés csupán az, hogy az offline térből történő átterelődés képes-e ellensúlyozni a gazdasági recesszió hatását.