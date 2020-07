Erősödnek a falvak Békés megyében is

A Békés megyében található ötvenkilenc ötezer lélekszám alatti település százharminc sikeres pályázattal csaknem 1,5 milliárd forintnyi támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében tavaly – nyilatkozta lapunknak Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossal tarhosi, illetve csabacsűdi látogatása kapcsán beszélgettünk a program eddigi eredményeiről, tapasztalatairól, a községek és kisvárosok népesség-megtartó erejéről.

– Milyen tapasztalatokat szerzett tarhosi és csabacsűdi látogatása során?

– Két rendezett, átgondolt és egységes stratégia mentén fejlődő településen járhattam, ahol az önkormányzatok jól sáfárkodnak a Magyar Falu Programban és egyéb pályázati kiírásokon elnyert forrásokkal. Láthattam egyedi ötleteket, különleges elképzeléseket.

A visszajelzések is kedvezőek: az egész országban általános vélemény, hogy az ötezer lakos alatti helységekben nagyon régóta vártak egy hasonló lehetőségre. Mind a polgármesterek, mind az önkormányzatok üdvözlik a kezdeményezést, hiszen soha nem látott forrástömeg áll rendelkezésre a beruházások megvalósítására. Gyorsnak és rugalmasnak tartják az eljárásrendet. A pályázat megírása és benyújtása egyszerű, és amikor egy pályázati határidő lezárul, nagyjából két hónap múlva kihirdetjük a nyerteseket, majd szinte azonnal utaljuk a támogatást. A települések így ezt követően rögtön elkezdhetik fejlesztéseiket. Bár a program csak tavaly indult, de amerre járunk az országban, mindenütt azt tapasztalhatjuk, hogy utak, járdák, orvosi rendelők, óvodák újulnak meg – és még sorolhatnám a beruházásokat.

– A források is folyamatosan emelkednek…

– 2019-ben 150 milliárd forint állt rendelkezésre a Magyar Falu Program három alprogramjára. A falusi csok a kistelepüléseken élő, illetve az odaköltözést fontolgató családok lehetősége. A családi otthonteremtési kedvezmény keretében gyermekvállalástól függően akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető használt házak vásárlására és egyidejű korszerűsítésére, vagy 5 millió forint meglévő ingatlan felújítására.

A második alprogramban tavaly és idén 100 milliárd forint értékben 800 kilométernyi útszakasz rekonstrukciója történt meg. Ezzel a kormány a munkába járás feltételeit is megkönnyíti.

A harmadik alprogram a helyi életminőség javítását célzó falusi fejlesztések támogatása.

Ahogy említettem, a három alprogramra tavaly 150 milliárd forintot fordított a kabinet. Idén már biztos, hogy túllépjük a 200 milliárd forintot, míg a jövő évi költségvetés több mint 250 milliárd forintnyi összeget tartalmaz a Magyar Falu Programra. A Békés megyében található ötvenkilenc ötezer lélekszám alatti település csak tavaly százharminc sikeres pályázattal közel 1,5 milliárd forintnyi támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében. Idén eddig tíz kiírást tettünk közzé, amiből négyben hirdettünk eredményt, de a megyéből máris ötvenkét sikeres pályázatot nyújtottak be.

– Bár egy fejlesztéssorozatot tekintve rövid idő telt el, de érzékelhetőek-e már eredmények?

– Amikor a falusi csokról tájékoztattam képviselőtársaimat, azt mondtam, hogy az első években nem fogunk látványos eredményeket elérni, de szívós munkával néhány év alatt számos településen szinten tartható lesz a lakosságszám. Ehhez képest kevesebb mint egy esztendő alatt a Magyar Falu Programban érintett 2500 településből 800-ban emelkedni kezdett a népesség, többen döntöttek úgy, hogy maradnak vagy odaköltöznek. Mindez csak egyetlen év tapasztalata, abban bízom, hogy további előrelépés várható.