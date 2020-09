Dr. Orosz Tivadar: van mire építenünk Békés megyében

Tisztújítást tartott a közelmúltban a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ahol újabb négy évre dr. Orosz Tivadart választották elnöknek. Vele beszélgettünk az elmúlt időszakról, a jövő feladatairól és a megye gazdaságáról.

– Miként értékelné az elmúlt ciklust?

– Az elmúlt négyéves ciklusban jól teljesített a gazdaság, benne Békés is. A megyei kamara jelentősen hozzájárult ehhez, hiszen nagyon széles körű jogosítványokkal rendelkezik, akár a regisztrált több mint 18 ezer tagunkra, akár az önkéntes, mintegy hatszáz Békés megyei vállalkozói tagra gondolok. A kamarai szolgáltatások és a kommunikáció megújulása révén lényegesen több vállalkozót tudtunk megszólítani és elérni, valódi szolgáltatókamarává váltunk. A rendszeressé váló országos és megyei gazdasági év­indítók új lendületet adtak a kamaránknak, illetve a megyei gazdaságnak egyaránt. Sokat javult az adózási környezet, csökkentek a terhek, és nagyon komoly szerepet játszottunk abban, hogy a gazdaságfehérítő intézkedéssorozatok megszülessenek­.

– Mely gazdasági mutatókat emelné ki?

– Az elmúlt évben, az előző évhez viszonyítva, 4,9 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, 4,5 millió fő foglalkoztatása révén országosan 3,5 százalékra mérséklődött a munkanélküliségi ráta, a beruházások volumene pedig 14 százalékkal növekedett, és folytatódott a bérfelzárkózás két számjegyű üteme is.

– Milyen feladatok várnak a kamarára?

– Sajnos jelentős visszaeséssel számolunk erre az esztendőre, és ez ki fog tolódni a következő évre is: ez az elmúlt időszak legjellemzőbb témája, illetve az újrakezdés. A koronavírus-helyzet kapcsán ugyanis – a kamaránk széles körű javaslatait tartalmazó jelentős kormányzati intézkedések ellenére – érzékeny gazdasági visszaeséssel számolunk. Így a jövő fő feladatai közül változatlanul a gazdaság talpra állítása szerepel az első helyen. A foglakoztatás biztosításának elsődlegessége mellett további adó- és adminisztrációs tehercsökkentési intézkedéseket javaslunk a vállalkozói környezet javítása érdekében. Segítenünk kell az új szakképzési rendszer sikeres átalakulását és erősítenünk kell a gazdaság magas szintű digitalizációját, innovációs képességét, ezen belül Békés megye tőkevonzó képességét.

– Milyen kitörési lehetőségei vannak a megyének?

– Van néhány olyan iparág, amely jól teljesít a megyében, többek közt ezekre építkezve lehet bővülni. Például az üvegipar, ahol látjuk, hogy a képzést erősítve lehet továbbfejlődni, de ilyen a nyomdaipar is a térségben. Az autóipar is kitörési pont, komoly beszállítók és komoly fejlesztések is vannak az ágazatban. A gyulai Airbus beruházását is ide sorolnám, és kedvező hatással járna az élelmiszeripar fejlesztése is a régióban. Ha ezekhez a fejlett ipari ágazatokhoz komoly képzés társul a megyében, akkor az kitörési lehetőséget jelent Békésnek.

– A szakképzésnél mit emelne ki?

– Az új, most szeptembertől életbe lépett rendszerben a szakképző intézményekben, a felnőttképzésben úgynevezett szakmajegyzék váltja az eddigi OKJ-s képzéseket. Ez azzal is jár, hogy mostantól az eddigi több mint hétszáz szakma helyett 174 alapszakma közül választhatnak a diákok, ami jóval áttekinthetőbbé teszi a rendszert. De egyben rugalmasabb és ösztönzőbb is, mert nagyobb szabadságot ad a diákoknak az egyes szakmák megismeréséhez. Például, ha a fiatal nem tud dönteni, járhat olyan osztályba is, ahol a különféle szakmákat ismerhet meg, hogy ez alapján tudjon dönteni a továbbiakról. Ráadásul a tanulók a teljesítményük alapján ösztöndíjban részesülnek, ami eddig nem volt minden területen biztosított. Kiemelt jelentőségű a minőségi szakképzés, ami az új rendszerrel jóval áttekinthetőbb, rugalmasabb és népszerűbb lesz a felvételizők számára.

