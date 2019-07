Az áram- és gázlopás veszélyeire figyelmeztet a Nemzeti Közművek

Bár az utóbbi években kevésbé jelentős, de még mindig jelentős számban fordul elő szabálytalan beavatkozás.

Magyarországon az utóbbi években kevésbé jellemző az energialopás, de még most is jelentős számban fordulnak elő olyan esetek, amikor szabálytalan beavatkozás történik a hálózaton, az illegális beavatkozás nemcsak anyagi veszteséget okoz a szolgáltatóknak, hanem életeket is veszélyeztet – hívta fel a figyelmet az NKM Nemzeti Közművek Zrt.

Az NKM közölte, szakemberei évente mintegy 400 ezer esetben végeznek helyszíni ellenőrzést ellátási területükön, az áram- és gázfogyasztáshoz kapcsolódó szabálytalanságok számos példájával találkoznak.

Az ellenőrzés helyszíneit egyrészt a számlázási rendszerből kockázatértékelés alapján kiszűrt gyanús esetek, másrészt a bejelentések alapján jelölik ki. Ezen kívül szoros együttműködés van a rendőrséggel, és egyre gyakoribb, hogy az egyik eset elvezet a másikhoz – írják.

Az NKM munkatársai gyakran szembesülnek azzal, hogy a fogyasztó az ellenőrzést próbálja ellehetetleníteni, például nincs otthon. Az ellenőrzést nem lehet elkerülni, ilyen esetben az NKM munkatársai egy következő alkalommal térnek vissza, lehetőség szerint időpontot is egyeztetnek – közölte a szolgáltató.

Az NKM arra kéri ügyfeleit, ha tudomást szereznek a villamoshálózaton vagy a villamos-berendezésekben okozott szándékos rongálásról, szerződésszegő magatartásról, tegyenek bejelentést a 06 62 565 881 telefonszámon, vagy online a www.nkmaram.hu oldalon a Hálózati károkozások bejelentése menüpont alatt.