Mezőkovácsházán napirendre került az ügyelet kérdése is

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás pénteki ülésén a 2020. évi költség is napirenden volt.

Varga Gusztáv elnök elmondta, van tartalék, de fontos, hogy a települések megtegyék időben a tagdíjaik, egyéb hozzájárulásaik befizetését. Döntöttek arról, hogy az idei, 10 éves térségi programot (Mutasd magad Dél-Békés!) 200 ezer forinttal az általános célú tartalékból támogatják. A központi orvosi ügyeleti ellátás ügyeletvezetői megbízása lejárt, kaptak három árajánlatot, az eddigi szolgáltató volt a legkedvezőbb, annak szavaztak bizalmat újabb négy évre.

Varga Gusztáv elnök tájékoztatta a résztvevőket, egyeztető tárgyalások zajlanak a kistérségi orvosi ügyeletek, a mentőszervezet vezetői bevonásával. Elhangzott, a megyei önkormányzat által orvosi fejlesztésekre elnyert forrásokból komoly összeg érkezik az itteni szolgáltatókhoz is. Simonka György országgyűlési képviselő emlékeztetett, dr. Moka Eszter úgy is, mint a Dél-Békési Mentőcsoport tagja, a megyei önkormányzat főjegyzője, azon dolgozott, legyen a térségi ügyeleti rendszernek az eszközigényére megoldás. Ez a mostani fejlesztés neki is köszönhető, ami jelentősen stabilizálja az ellátást – tette hozzá a politikus.

Volt már Mezőkovácsházán olyan rendezvény, ahol a roma lakosság felzárkóztatásának a lehetőségeit, programjait ismertették. Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője Mezőkovácsházára érkezett. Felvázolta a társulással való jövőbeni együttműködést.