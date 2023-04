– Rengeteg oklevél és érem szerepel a gyűjteményében. Melyikre a legbüszkébb, melyik a legfrissebb?

– A Dance Universum versenyéről, egy budapesti nemzetközi fesztiválról nemrég aranyéremmel, azaz arany minősítéssel tértem haza, ugyanezen a seregszemlén tavaly a zsűri különdíját érdemeltem ki, erre rendkívül büszke vagyok. Emellett a közelmúltban egy Európa-bajnoki selejtezőn, a Break the Ruleson vettem részt Szolnokon, ahol bekerültem a legjobb tizenhat közé, számomra ez is nagy eredmény. Mondhatom: 39 évesen a fiatalokkal is felveszem a tempót.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó breaktáncossá válhasson?

– Ritmusérzék, de főleg kitartás. Hozzá kell tennem viszont, hogy a breaktánc is sokat változott az elmúlt időszakban. Vannak az úgynevezett erőelemek, mint a tartások, a kézen állások, ilyen beállásokkal zárul egy-egy figura, továbbá a forgások, a helikopterezések. Emellett vannak a stíluselemek, amelyek, mintha gúnyolódások lennének tánc közben, és ott van az electric boogie is, a tört, azaz a robotmozgás. Bár most a zsűrinek jobban bejönnek a stíluselemek, és vannak, akik csak ezekkel foglalkoznak, azokban szerintem nincs annyi munka, mint az akrobatikus elemekben, amelyeket én jobban is szeretek. Egy-egy mozdulatsort hamar el lehet sajátítani, viszont egy helikopter, egy fejen forgás mögött többévnyi munka van.

– Tényleg egy videóklip alapján kezdett breaktánccal foglalkozni?

– Így van, immár 25 éve. Videóklipek alapján kezdtem el gyakorolni, elsajátítani a lépéseket, a forgásokat, és így alakult ki bennem a breaktánc szeretete. Több társammal kezdtem, de csak én maradtam meg ebből a közegből, úgy gondolom, a kitartásomnak hála. Szerintem itthon ezért is tisztelnek, és van, hogy az általam, a saját gyakorlásomról készített videókat vetítik le oktatásokon, hogy lássák: ennyi évesen, ilyen testfelépítéssel is miket lehet csinálni, család és munka mellett.