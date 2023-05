Nyugodt, békés környezet. Ez a hosszú élet titka. Mármint a kutyáknál. Az sem árt, ha alentejo masztiff a fajtája. Ez egy óriástestű, erős kutya, szívós és józan. Az asszony szerint ebből nálam csak az óriástestű áll meg. Ha nem is masztiff, de masszív vagyok. Az említett fajta nagyszerűen őrzi a tanyát, védelmezi a jószágokat, különösen éjszaka. Békésben is hasznát vennénk.

Az egész csak Bobiról jutott eszembe, a portugáliai Conqueiros faluban élő alentejo masztiff a világ legöregebb kutyája, a 31. születésnapját ünnepelték a minap. Én még úgy tanultam, hogy egy kutyaév hét emberévnek felel meg, ez Bobinál 217-re jön ki. Nem rossz, még akkor sem, ha nem is héttel, csak öttel szoroznánk. Mint minden ekkora rekordnál, felmerül a csalás lehetősége is, de nincs csalás, nincs ámítás, Bobi életkorát a portugál kormány háziállatokról vezetett adatbázisa garantálja.

Kutatások szerint genetikailag 120 évig élhetnénk, ha minden körülmény ideális lenne körülöttünk és bennünk. Tekintve azonban, hogy ez, sajnos, nincs így, igen széles skálán mozog a várható életkor. Azt is hozzáteszem, mielőtt mindenki alentejo masztiffot vásárolna, az átlagéletkor ennél a fajtánál 12–14 év. Vagyis lényegében annyi, mint más kutyáknál.

Egyértelmű tehát, hogy Bobinak sikerült az élet. Korához képest ráadásul még jó egészségnek is örvend, bár ma már nehezebben jár, és a látása is megromlott. Én is így vagyok ezzel, már 58 évesen is. Csak tudnám, mi lesz akkor száz év múlva.