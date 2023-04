Az asszony szerint fél Békéscsaba eljöhetne locsolkodni, hogy elfogyjon a támaszsonka. Feleségem gerendási származású, tehát tudnia kéne, errefelé bírjuk enni a kolbászt kolbásszal, a sonkát sonkával. A kolbász is soknak tűnik, amikor füstölés után felakasztjuk a kamrában, aztán nemsokára azon „filózunk”, hol is kellene venni. Az árak természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül. A támaszsonka nagy előnye azonban, hogy csak egyszer kell elájulni az árától, míg az apránként veszegetett húsokétól többször is. Mert mi az olcsó manapság? Lassan már csak a filléres emlékeink, melyekről Bródy János énekelt.

Mondtam az asszonynak, ha mégis az ő jóslata jön be, és becsömörlök a húsvéti finomságtól, veszek egy sonkatárolót. Így szem előtt lesz a sonka, az állvány pedig a konyha dísze is lehet. Láttam a feleségemen, hogy legszívesebben elküldene a Húsvét-szigetekre.